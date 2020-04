La Xunta "validará" con sus expertos si hay riesgo en que abran las guarderías y pide claridad al Gobierno

También ha explicado que, antes de formular su postura, el Ejecutivo autonómico "validará" con los expertos clínicos del Sergas qué riesgo pueden tener los niños si vuelven a las guarderías.

En todo caso, ha criticado que el criterio con el que trabaja el Gobierno central sea "si los padres tienen trabajo o no". "No sé lo que pensarán los padres que no tienen, que lo perdieron o lo van a perder. Con eso sí que no estamos de acuerdo", ha advertido.

CONTRATOS EN SANIDAD

Por otra parte, preguntado sobre los contratos temporales en el ámbito sanitario gallego, ha defendido que "si hay una Comunidad que, desde el principio, hizo una apuesta por el incremento de contratación, fue el Sergas".

De hecho, ha aludido a "más de 1.000 contratos desde que empezó la pandemia" y ha recordado que, antes de que empezase la crisis sanitaria, la Xunta pretendía que el Gobierno "autorizase una convocatoria pública de empleo de 5.000 plazas en 2020".