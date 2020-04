Coronavirus.-Vox pide concentrar recursos públicos en sectores desfavorecidos y eliminar gastos superfluos

En un comunicado, Peláez, que ha participado en la primera reunión de la comisión de la recuperación social y económica de Sevilla, ha valorado el "talante" del gobierno municipal para aceptar algunas de las propuestas de Vox, "como el nombre de la propia comisión no permanente, porque de lo que se trata es de recuperar, no de reconstruir porque afortunadamente, la ciudad no está destruida".

"El mandato de esta corporación municipal está marcado por esta crisis, que nos llevará meses, incluso años, regresar a una cierta normalidad, y es responsabilidad de este Ayuntamiento atender nuevas prioridades que pasan, desde la protección de la salud de los sevillanos, a las necesarias ayudas a los sectores económicos duramente golpeados por la crisis, pasando por necesidades básicas para la vivienda, los suministros y los alimentos", añade.

Afirma que "nadie se puede quedar atrás en las ayudas" y subraya que "es ahora cuando todos los representantes de los sevillanos debemos dar lo mejor de nosotros mismos y estar a la altura de lo que esperan de nosotros como primera línea de defensa".

En este sentido, Cristina Peláez, ha abogado por estudiar detenidamente los gastos de este Ayuntamiento y comenzar por eliminar "todo gasto innecesario, como el puramente ideológico, las ayudas a organizaciones empresariales, sindicatos, colectivos feministas y de Memoria Histórica, patrocinios y todo aquello que sea superfluo, porque necesitamos esos recursos para inyectar donde verdaderamente hace falta".

"Todos los barrios de Sevilla son importantes y a todos debe tratar este Ayuntamiento en condiciones de igualdad. Todos los sevillanos, independientemente de donde residan, deben contar con una pronta respuesta de este Ayuntamiento, por lo que resulta imprescindible que la voz de vecinos, comerciantes, hosteleros, empresarios y autónomos sean escuchados en esta comisión que hoy echa a andar", agrega.

Peláez ha mostrado la disposición de Vox a seguir trabajando, "a redoblar esfuerzos", pero con la única condición de que todo el trabajo que desarrolle esta comisión de recuperación de la ciudad "esté centrado, en su totalidad, en solucionar los problemas de los sevillanos".

"Estamos convencidos que no se debe politizar los trabajos de esta comisión, pero no podemos olvidar que estamos supeditados en gran medida al Gobierno de España, a sus erráticas medidas y los mensajes que recibimos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias no son nada tranquilizadores y mucho nos tememos que pudiera afectar a los trabajos de esta Comisión", agrega.

"No vamos a aceptar que se trate como normal el creciente número de víctimas mortales, la nueva normalidad del estado de alarma convertido en estado de excepción y de ciudadanos viviendo en la inseguridad jurídica y la limitación de sus derechos fundamentales mientras avanza la agenda ideológica de Podemos", incide.

En este sentido, ha subrayado que esta nueva comisión "debe defendernos de la ruina que creemos que puede evitarse". "Nosotros queremos que cada sevillano y cada español reciba su nómina, los salarios de los trabajadores y autónomos a los que el Gobierno les ha impedido trabajar. Esa es la normalidad que queremos y no una nueva normalidad totalitaria basada en la incertidumbre que solo ha traído a España más muerte, más ruina y más paro y menos libertades", concluye.