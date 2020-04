Puig sobre las Fallas en julio: "Máxima prudencia; vemos la luz al final, pero aún estamos en el túnel"

Así la ha aseverado el 'president' en una comparecencia tras reunirse, de forma telemática, con los portavoces de los grupos en Les Corts Valencianes y al ser preguntado por si será posible celebrar de alguna manera en julio las Fallas de Valencia aplazadas el pasado mes de marzo por la Covid-19.

Al respecto, el jefe del Consell ha manifestado que "en estos momentos no ha habido un proceso de discusión y se está analizando aún en profundidad el documento del Gobierno" sobre la desescalada.

Puig ha recalcado que este tema se aborda "desde la máxima prudencia y respeto" a los acuerdos entre el Ayuntamiento de València y el mundo fallero, al tiempo que ha apuntado que el propio alcalde del 'cap i casal', Joan Ribó, ha dicho ya que hay que esperar unas semanas para adoptar una u otra decisión.

"Tenemos que ser extraordinariamente prudentes. Vemos la luz al final del túnel, pero estamos aún en la pandemia; hoy, desgraciadamente ha habido muertes y casos", ha subrayado.

EFECTO ECONÓMICO "INMENSO"

Sobre el impacto económico que la cancelación de fiestas tendrá en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha reconocido que el efecto va a ser "inmenso, en el aspecto festivo y en el general, incluso en aquellos sectores que están trabajando porque hay una vinculación".

"Me gustaría decir que las Fallas u otras fiestas van a celebrarse pero no se puede ir ahora más allá de lo que se va porque en cualquier toma de decisión que no vaya acompañada de seguridad sanitaria puede ser peor el remedio que la enfermedad", ha finalizado.