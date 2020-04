Ribó afirma que la decisión sobre las Fallas atenderá a las autoridades sanitarias y al consenso fallero

Asimismo, ha destacado que hay por delante 45 días para determinar qué se hace con las Fallas y ha apuntado que en la actualidad no se descarta nada sobre la celebración de algunos actos como 'mascletaes', ofrendas y castillos de fuegos artificiales, pero ha precisado que la "nueva normalidad" que llegará tras el estado de alarma y sus desescalada dificultará que se puedan dar aglomeraciones de mucha gente.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión municipal de seguimiento de la pandemia de la Covid-19 en la ciudad, preguntado por si las pautas dadas para el desconfinamiento hacen pensar que las Fallas puedan celebrarse en julio como se había apuntado tras su aplazamiento en marzo.

El primer edil ha manifestado que, "en principio, si se pasan todas las fases" de la desescalada del estado de alarma se podría "llegar a realizar una Fallas sui géneris" aunque ha matizado que esta es una cuestión que se debe "estudiar conjuntamente".

Joan Ribó ha explicado que ha encargado a la Concejalía de Cultura Festiva que hable "con el mundo fallero para ver qué decisión tomar" sobre estas fiestas. A este respecto, ha apuntado que se tienen "45 días" por delante "para tomar una decisión consensuada con el mundo fallero" y atendiendo a lo que marquen las autoridades sanitarias.

"Aún es pronto para decirlo", ha agregado el responsable municipal, que ha expuesto que, en todo caso, si se celebran "no serán unas Fallas normales" porque "la normalidad no será normal". En esta línea, ha declarado que por lo que se prevé no se podrán realizar "concentraciones" grande de gente, de "15.000 ó 20.000 personas, en un mismo sitio" y "en poco espacio" y ha subrayado que "eso impone una serie de limitaciones".

Tras ello, Joan Ribó ha insistido que la que se tome deberá ser "una decisión conjunta". Asimismo, ha asegurado que la "idea" que está "muy clara" es que se tendrán, "en primer lugar, que respetar las orientaciones sanitarias" y, "en segundo lugar, que haya consenso con el mundo fallero".

En este punto, preguntado por si se descartan actos como las 'mascletaes', las ofrendas o los castillos de fuegos artificiales, el alcalde ha insistido en que "no descartamos nada" y ha reiterado que ha dado ya "indicaciones" a Cultura festiva para "comenzar a hablar con el mundo fallero".

"NO SABEMOS CUÁL ES LA DECISIÓN"

"Saber si habrá 'mascletaes' o no, no lo sabemos. Igual con restricciones, pero igual al mundo fallero no le interesa que sea en esas condiciones", ha planteado el primer edil, que ha repetido a continuación que hay por delante "45 días para hablar y tomar una decisión".

"No sabemos cuál es la decisión", ha dicho Joan Ribó, que ha subrayado que lo que está "claro" por el momento es que se actuará siguiendo "lo que digan las autoridades sanitarias" y haciéndolo "con el consenso del mundo fallero".