Colate se pronuncia sobre el polémico vídeo de Paulina Rubio: "Da pena"

Desde Miami pero confinado. Así ha sido la entrevista que Nicolás Vallejo Nájera, Colate, ha concedido a la revista Semana y en la que ha repasado todos los temas candentes que le asolan. En especial, claro, su ex, Paulina Rubio, con la que no quiere desenterrar el hacha de guerra...

pero por supuesto tenía que comentar su viralísimo último vídeo, el fruto de toda la polémica, en el que no solo es que se mostrara confusa al hablar y con una actitud que parece a todas luces afectada por alguna sustancia, sino que sus gestos de agacharse sobre la mesa y luego tocarse la nariz hicieron que multitud de internautas dieran por hecho que se acababa de drogar, probablemente con cocaína, en su directo de Instagram.

"Desgraciadamente sí, lo he visto, es un tema triste y preocupante", comienza diciendo el empresario desde Florida, donde él sigue en su aislamiento, aunque con las medidas más permisivas y menos restrictivas que en España -a pesar de que Estados Unidos encabeza la lista de países afectados por el Covid-19, tanto en número de contagiados como en cifras de fallecidos.

"Es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste", afirma el exconcursante de Supervivientes 2019, que este año cumple 48 años y que está pasando estos días en compañía de su hijo, Andrea Nicolás.

"Yo no creo que fuera su intención hacer lo que hizo", pero, eso sí, tampoco cree que su exesposa (fueron un matrimonio desde 2007 hasta 2014) estuviera haciendo "lo que dicen que estaba haciendo". "Es evidente que su comportamiento y su estado no es bueno", incide.

Es precioso cómo los famosos dedican su tiempo libre a instruirnos en tiempos de coronavirus. Hoy Paulina Rubio nos ha enseñado cómo drogarse en directo y que se note mucho ❤pic.twitter.com/GtnoHErLAP — Soy Una Gafapasta 🦔 (@SoyUnaGafapasta) April 19, 2020

Según el hermano de Samantha Vallejo-Nágera (jueza de MasterChef), "debería hacer algo al respecto" y enfrentarse a aquellos que acusan a la artista de estar "consumiendo sustancias ilegales" tomando cartas en el asunto. Reincide en que es algo que le da "pena" y que le "entristece muchísimo".

Lo que desde luego no busca Colate es seguir en pie de guerra con la cantante por la custodia compartida del hijo en común que tienen, como a finales del año pasado (y él mismo habló de ello en los platós de Telecinco).

"Bueno, eso es algo que yo llevo intentando más de nueve años, hace tiempo que tiré la toalla, sé que por más que sea lo lógico y lo razonable, nunca va a ocurrir. Tiene que haber cambios, por mi parte las puertas siempre están abiertas para hacer las cosas razonables por la persona que tenemos en común, pero las esperanzas y la ilusión no son muy altas", se muestra afligido.

Ahora mismo, las cosas están siendo difíciles para el pequeño. Y su propio padre lo reconoce, aunque desvela que está intentando hacerle lo más llevadera posible la cuarentena: "Tenemos la custodia compartida, pero desde que llegué de España está conmigo, se fue unos días con su madre, pero está pasando más tiempo conmigo, está más aquí".

"Mi hijo lo está llevando muy bien, sabe lo que está pasando, pero no sabe la gravedad que hay en España. Hoy le he explicado que donde peor están es en España y que tengo una gran preocupación por mis familiares y amigos, pero tampoco he querido transmitir mucha preocupación, no he tenido ningún problema con él, es admirable cómo lo está llevando, es todo un ejemplo", se muestra orgulloso.

Asimismo, Colate Vallejo-Nágera se sincera y asegura que fue de los últimos en abandonar nuestro país: "Sí, tuve que adelantar mi vuelta. Yo estaba en España por trabajo y porque quería celebrar allí mi cumpleaños con mi familia, pero tuve que elegir entre quedarme allí o venirme con mi hijo y preferí estar con mi hijo. Cogí uno de los últimos vuelos".

Para acabar, el empresario madrileño acusa a Supervivientes de manipulación, asegurando que se acentuaron sus desavenencias con Isabel Pantoja y que el espacio no se corresponde con su título, pues no se pone a prueba la supervivencia, sino que se limita el espacio de acción, así que al final él lo ve más como un programa de convivencia en una playa.

"Fue una experiencia increíble, pero un desastre en muchos aspectos", afirma Colate, que acaba diciendo que ahora mismo su corazón tiene amor, pero no del de antes, sino por su hijo y por su perrito nuevo, aunque no cierra la puerta a que pueda volver a enamorarse.