Colate y Paulina Rubio, en pie de guerra por la custodia compartida de su hijo

La mala relación de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio parece haber tocado fondo. Si bien es cierto que han pasado más de doce años desde que se dieron el ‘sí, quiero’ y al menos siete del ‘sí, me divorcio’, la expareja sigue inmersa en una guerra que parece no tener fin. Así lo ha contado el empresario en el plató de Sábado Deluxe, ante la atenta mirada de los colaboradores, que no daban crédito a la exclusiva que recibían en directo: Colate ha demandado a la cantante mexicana.

Así, Vallejo-Nágera –quien volviese a los platós y las exclusivas de la mano de su participación en el programa de Mediaset Supervivientes– aseguró los motivos de esta nueva guerra son por la custodia compartida de su hijo Andrea Nicolás. Al parecer, Rubio habría estado negándose a entregar el pasaporte del menor para que este pudiese pasar las navidades en compañía de su familia española.

"Estuve un mes pidiéndoselo por las buenas, pero no hubo manera", explicaba el empresario para justificar la demanda, quien, además, aprovechó para recordar que vive exclusivamente en Estados Unidos para poder estar al lado de su hijo.

También quiso destacar que él nunca le ha puesto problemas a Paulina Rubio para ver a Nicolás. "Él tiene una línea de móvil para hablar exclusivamente con su madre", aseguró visiblemente dolido.

Navidades en familia

Finalmente, tal y como hemos podido averiguar gracias a la cuenta de Instagram de Colate, el empresario ha logrado que su hijo Andrea Nicolás, quien ya ha cumplido nueve años, disfrute de algunos días festivos y navideños en compañía de su familia española. De hecho, se le ha podido ver junto con sus tíos, primos y amigos por las calles de Madrid, descubriendo junto a su padre del tapeo del centro de la capital española.

También se ha acercado al pueblo familiar, Pedraza (Segovia), donde ha podido disfrutar de su tía Samantha Vallejo-Nágera y de sus cuatro primos, con quienes parece tener una relación cercana y de cariño, a pesar de que el menor vive la mayor parte del tiempo en Miami (Estados Unidos) junto a su madre.