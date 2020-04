Futuro incierto para el comercio minorista: caída del 14% en ventas del primer trimestre y dudas de reaperturas

El comercio minorista vendió en marzo un 14,3% menos que en el mismo mes de 2019, según informó hoy el INE. Es la mayor caída desde que Estadística mide este indicador, y se debe a la influencia de la declaración del estado de alarma a mediados de marzo.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario presenta en marzo una variación del −14,1% respecto al mismo mes del año anterior, 15,9 puntos inferior a la registrada en febrero. Si desglosamos estas ventas por tipo de producto, Alimentación sube un 8,9%, mientras que Resto baja un 29,6%.

¿Dónde bajan las ventas?

Las ventas bajan en tasa anual en todas las comunidades autónomas en marzo. Canarias (−20,2%), Región de Murcia (−17,0%) y Cataluña (−16,8%) presentan los mayores descensos. Por su parte, Galicia (−8,6%), Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (ambas con un −11,1%) registran los menores descensos.

El índice de ocupación en el sector del comercio minorista presenta en marzo una variación del −0,4% respecto al mismo mes de 2019. Esta tasa se sitúa 1,1 puntos por debajo de la registrada en febrero. En las Estaciones de servicio la ocupación sube un 0,8%.

El empleo del comercio minorista disminuye en 15 comunidades autónomas en tasa anual. Castilla-La Mancha y Balerares (ambas con −1,7%) registran los mayores descensos.

Futuro incierto a corto plazo

De acuerdo a al plan de desescalada presentado este martes por el presidente Pedro Sánchez, los pequeños comercios tendrán que ajustarse a varias medidas. En la fase 0 o previa reabrirán locales que permitan atención con cita previa o ir a recoger comida, condiciones que reducen el número de negocios.

En la fase 1 o inicial, el plan del Gobierno permite la reapertura de pequeños comercios, terrazas y bares al 30% de su capacidad. A ojos de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que se recorte el aforo de los negocios pequeños puede presentar grandes problemas para su apertura, según comentó en la Cadena SER.

El espacio interior de los locales no abriría hasta la fase 2, y no sería hasta la 3 y última cuando se permitiría la entrada del 50% del aforo manteniendo distancias de dos metros. "Si no se hace de forma adecuada tenemos el riesgo de que en vez de volver al trabajo la gente se vaya al paro", ha asegurado Garamendi, que también pidió "prórrogas" para los ERTE mientras se reincorporan a la actividad los trabajadores de forma progresiva.