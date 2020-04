Hugo Sierra se queda sin palabras tras ser salvado de la nominación en 'Supervivientes': "Lo necesitaba"

Si la semana pasada fue Albert Barranco el que, con lágrimas en los ojos agradecía continuar en Supervivientes: Tierra de nadie, este martes fue el turno de Hugo Sierra. El uruguayo fue el concursante salvado de la nominación por los espectadores del reality de Mediaset.

Al final, el entrenador personal se salvó, quedando nominados para la gala del jueves José Antonio Avilés, Jorge Pérez y Barranco. La audiencia decidirá cuál de ellos emprenderá el camino de vuelta a España.

"Sois cuatro supervivientes fantásticos", afirmó Lara Álvarez mientras se dirigía a cortar las cuerdas de las vasijas de barro. El primero en recibir el baño y, por tanto, la nominación, fue el extronista, que no dudó en mostrar su decepción tras la salvación la semana pasada.

"Estoy un poco dolido. No me quiero ir, pero esto es un reality y si debo hacerlo, tengo a mi pareja que me espera en casa", afirmó, pero seguí sin comprender su nominación: "Soy una persona transparente y hago todas las semanas lo mismo".

El siguiente nominado fue el guardia civil Jorge Pérez: "Estoy a la expectativa de lo que pase el jueves, pero tengo ganas de continuar porque, pase lo que pase aún tengo unos días para disfrutar de esta experiencia, aunque no me gusta llamarlo concurso", señaló.

Solo quedaron Sierra y Avilés, y este último fue el que recibió el baño de barro para alegría de su compañero, que se salvó de la nominación para la expulsión de Supervivientes: "Esta es tu noche de la suerte", exclamó Carlos Sobera desde el plató.

¡Así ha sido el momento de la SALVACIÓN de @HugoGHRV! ¿Qué te ha parecido?



🔄 Se lo merece

https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie10pic.twitter.com/UFoHbQIt71 — Supervivientes (@Supervivientes) April 28, 2020

El uruguayo, visiblemente emocionado y con las lágrimas asomándose afirmó que "estoy muy contento. Lo necesitaba Carlos, venía mal...", a lo que el presentador comentó que "lo sé, lo has pasado muy mal".

Tras unos segundos de silencio mirando al suelo añadió que "es muy difícil estar aquí y agradezco de que mi gente siempre esté ahí conmigo. Haré el esfuerzo de continuar".

"Esta noche has comprobado que no estás tan solo como pensabas", señaló Sobera. Pero Sierra solo acertó a decir: "Muchas gracias, de verdad".