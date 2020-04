Jorge Salvador rescata imágenes del primer programa de 'El hormiguero' en 2006: "Pablo, has mejorado mucho"

Si el pasado lunes Florentino Fernández rescató en El hormiguero: Quédate en casa unas imágenes de Pablo Motos en la obra de teatro 5hombres.com en el año 2000, donde era guionista, este martes fue Jorge Salvador, su socio en la productora 7yacción, el que echó la vista atrás.

"Tengo imágenes del primer programa de El hormiguero en 2006 y quiero comentar tu aspecto", le dijo a Pablo Motos, que le contestó: "¿Te vas a meter conmigo? Arde twitter".

Y el presentador continuó diciendo que "antes de la cuarentena, que parece que han pasado dos años, cuando alguien se metía con el aspecto de otro, no se permitiría, pero como ahora hay libertad de expresión otra vez...".

Salvador le aclaró que "es para bien porque has mejorado mucho. Yo he envejecido y tú, cada vez estás mejor", y dio paso "al avance del primer programa de Pablo empezando El hormiguero".

"Empezamos el primer programa de El hormiguero, está todo preparado y estamos súper nerviosos todos. Este es el equipo (formado por Juan Ibáñez y Damián Mollá –Trancas y Barrancas-, Jandro, Raquel Martos, Flipy, Luis Piedrahita y Marron) y nuestro primer invitado será Marilyn Manson, no os lo perdáis", presentaba hace 14 años Motos el programa en Cuatro.

Así fue el avance de nuestro primer programa #QuédateEnCasaEH22pic.twitter.com/VBb5zijqVT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2020

Tras el vídeo, Salvador señaló que "has cambiado la voz, antes hacías más gallos y una cosa que era terrible, la camisa que te pusimos el primer día y que no cambió en toda la temporada". Y añadió que "alguien de vestuario, que por suerte no son los que tenemos ahora, te la puso y nosotros dijimos que si".

"Es que es exactamente igual que el jersey que llevaba Blas (en Barrio Sésamo)", comentó Salvador, provocando las carcajadas de los colaboradores mientras que Marron afirmó entre risas: "Deberías de haber sido Epi, que era el naranja".