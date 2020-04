Florentino Fernández muestra unas imágenes grabadas a Pablo Motos en el año 2000: "¡Quita eso!"

El hormiguero: Quédate en casa comenzó la semana haciendo una videolllamada a uno de los amigos del programa, Florentino Fernández, que comentó nada más conectar: "Durante la cuarentena he adelgazado 400 gramos".

El cómico mostró a Pablo Motos y todo su equipo sus habilidades culinarias, enseñando sus mejores obras: Unas galletas con chips de chocolate, un bizcocho y un pastel de zanahoria.

Dichos alimentos abrieron el apetito a más de uno, pero el presentador reconoció que "me estoy poniendo de mal humor...", ya que es de sobra conocida su afición a los dulces, sobre todo al chocolate, como ha reconocido en más de una ocasión.

Pero el momento más curioso de la noche se vivió cuando Motos comentó: "Cuando estamos tu y yo, sin nadie más delante, me dices que tienes unas imágenes mías que debería pagar para que no se vieran".

"Hace tiempo que no pagas, así que me las he preparado", señaló Fernández mientras mostraba a cámara su tablet con un vídeo de la obra de teatro 5hombres.com, donde Motos era guionista junto a otro de los colaboradores de El hormiguero, Luis Piedrahita: "Era el año 2000 y pagabais en pesetas", afirmó el mago.

Florentino Fernández, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

Fernández dio más datos: "Este vídeo es, concretamente, del 29 de septiembre del año 2000 y me metí con la cámara al despacho de guionistas". A continuación, mostró las imágenes, donde se podía ver a un Motos muy joven y a un Piedrahita irreconocible.

Ante las risas generalizadas en el plató del programa de Antena 3, El Monaguillo añadió: "No teníamos el cuerpo preparado para esto", mientras que Motos exclamó entre risas: "¡Quita eso!".

Pablo Motos en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

Piedrahita, al ver su imagen admitió que "para que luego digan que jóvenes estábamos mejor, a nosotros deteriorarnos nos ha venido bien", mientras que Trancas preguntó: "¿Por qué no salías en Big Bang Theory de aquella época?".

Luis Piedrahita, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

"Creo que tengo más pelo ahora. ¿Soy al único viejo que le sale pelo?", señaló el presentador mientras su invitado ponía una imagen de Motos en bucle para recrearse en el documento que tenía.

Y añadió que "si lo llego a saber, no lo pones. Pensé que: Por muy grave que sea, no será para tanto".