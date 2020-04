Empresaris turístics demanen la dimissió d'Oltra davant la "irresponsabilitat" de les seues paraules sobre el sector

En un comunicat, els empresaris del turisme indiquen que eixes declaracions, realitzades al diari Información, "són d'una misèria política inaudita i mostren una animadversió crònica sobre aquest sector de forma reiterada" i adverteixen que "si no pot estar a l'altura en la crisi més important de la història, considere la seua dimissió com a membre del Govern" valencià.

"Els empresaris turístics de la Comunitat Valenciana no poden estar callats davant semblant irresponsabilitat", incideixen des d'Hosbec, que considera que ni empresaris ni treballadors es mereixen "a una persona d'aquest tarannà, amb una insensibilitat en aquests moments tan tràgics pels quals està transitant la indústria turística". "I el pitjor de tot -afigen-, amb un desconeixement demostrat del que és el turisme, del que arrossega com a activitat econòmica i dels centenars de milers de llocs de treball que genera".

Al seu juí, "Oltra s'oblida que no estem en campanya electoral, que no poden dir semblants barbaritats sense conseqüències" i creuen que "aquestes declaracions són d'una pobresa intel·lectual i política inaudita en aquests moments i mostren una animadversió crònica sobre aquest sector de forma reiterada; són d'una ignorància que, cinc anys després d'ocupar una cadira en el Consell, simplement no poden admetre's".

Afortunadament, continua Hosbec, "aquesta misèria intel·lectual no entela la bona gestió de la crisi que s'està fent el president Ximo Puig i la bona gestió per a la recuperació turística que està coordinant Francesc Colomer".

OLTRA RESPON: "RESULTA ESTRANY QUE ALGÚ SE SORPRENGA"

Per la seua banda, Oltra ha respost aquestes afirmacions d'Hosbec explicant que el sistema econòmic de la Comunitat Valenciana ha d'avançar cap a un nou model turístic amb més valor afegit, més sostenible i que redistribuïsca millor la riquesa.

Al seu entendre, "resulta estrany que algú se sorprenga de la postura que venim defenent des de fa temps, que des de Compromís hem defès sempre i amb la qual ens presentem les eleccions i formem part d'aquest govern, que és la necessitat d'un canvi de model productiu. Ho déiem abans de la pandèmia i, òbviament després", ha postil·lat.

"Un model -ha continuat- que genera fenòmens com les 'kellys', que són dones que han de treballar amb sobrecàrrega, amb externalitzacions, sense complir les condicions moltes vegades dels convenis i que tenen uns sous miserables i amb uns treballs penosos".

Així, ha insistit que l'actual model turístic està vinculat, sobretot a activitats de baix valor afegit que competeixen a través dels preus i Turisme Comunitat Valenciana "porta treballant des de fa temps" amb models de turisme diversificats i més sostenibles.

Oltra ha assenyalat que en zones de gran atracció turística com poden ser Venècia, Amsterdam o Barcelona s'ha demostrat que el turisme de masses "genera sobrecàrrega de la pròpia infraestructura turística, distorsiona els mercats locals de la vivenda i propícia precarietat en l'ocupació". Es tracta, ha remarcat, d'apostar per un model amb aportació de valor afegit, de més qualitat i més sostenible.