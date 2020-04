Barbacid estalla: "No entiendo que los obreros de la construcción sean considerados esenciales y los investigadores estemos confinados"

El bioquímico Mariano Barbacid, jefe de Oncología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha criticado que no se pueda continuar con la investigación científica durante el estado de alarma por el coronavirus, y sí se permitan otras actividades no esenciales, como la construcción.

En un vídeo publicado por la Fundación Alternativas, de la que es patrono, Barbacid ha dicho lo siguiente: "Permitidme que me salte el guion y no os hable del coronavirus. No soy ni virólogo ni epidemiólogo, y no quisiera unirme al coro de personajes que hablan sin el debido conocimiento, pero sí quisiera hacerles una reflexión".

En este sentido, Barbacid se pregunta "¿cómo es posible que en estos tiempos en los que la ciencia es tan necesaria, los principales centros de investigación biomédica permanezcan cerrados?". Dichos centros, prosigue Barbacid, "tienen docenas de máquinas de PCR y, por supuesto, personas expertas que saben hacer este tipo de test para poder identificar a personas asintomáticas que puedan ser portadoras del virus y potenciales contagiadores sin saberlo. Todos somos conscientes de que la validez de los resultados de los PCR en una persona no es lo mismo que hacerlo a un animal de experimentación, pero los test de PCR son simples, y en manos expertas, el riesgo de tener un falso negativo o un falso positivo es un pequeño riesgo si lo comparamos con el riesgo que representa no saber todavía qué parte de la población, o incluso los trabajadores de una empresa, pueden transmitir la enfermedad. Todo ello sin contar con que la investigación biomédica ni empieza ni se acaba en el coronavirus. Recordemos que la mortandaz por esta enfermedad en personas sin patologías previas está por debajo del 1%. Sin embargo, la mortandaz en el cáncer de páncreas está en el 95%".

En segundo lugar, este prestigioso bioquímico ha lanzado otra cuestión al aire que, según él, nadie le ha sabido responder: "¿Por qué pueden trabajar ya los obreros de la construcción, así como de otras muchas actividades no estrictamente esenciales, pero no podemos hacerlo los investigadores científicos en nuestros laboratorios? ¿Es que acaso la investigación biomédica no es una actividad esencial? Confiemos que esta pandemia pase pronto y todos podamos volver a nuestra rutina habitual", ha concluido.