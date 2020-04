Cs Utebo propone impulsar un plan de contingencia que beneficie a autónomos y pymes ante la crisis

La portavoz de la formación naranja, Ana Velilla, ha subrayado que Cs "está junto a los autónomos y pymes" para combatir los problemas derivados de la actual crisis sanitaria. Ha recordado que el estado de alarma ha conllevado un cese efectivo en la obtención de ingresos para autónomos, pequeños negocios minoristas y microempresas, que supone "un verdadero drama" para estos profesionales que, al mismo tiempo, deben seguir pagando el alquiler o la hipoteca de sus locales, sus cotizaciones a la Seguridad Social y, en caso de tener empleados, las obligaciones sociales y salariales correspondientes.

"No saben a qué atenerse y no pueden hacer una previsión en cuanto al momento en que podrán desarrollar de nuevo su actividad", ha alertado Velilla, para estimar que las ayudas y medidas que se están estableciendo a nivel nacional "no son suficientes para evitar que el futuro de estos autónomos o pymes sea crítico y, en muchos casos, fatal e irreversible".

Por ello, Ciudadanos ha pedido al Ayuntamiento de Utebo que impulse "de modo urgente" un plan de ataque a la crisis provocada por el COVID-19. Entre las medidas que propone Cs figuran establecer ayudas o subvenciones económicas que pueden detraerse de las partidas presupuestarias que no sean imprescindibles llevar a ejecución en este ejercicio por no corresponder a ayudas sociales, así como dedicar una parte del superávit de 2019 a estos mismos fines.

También piden que se establezca una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los arrendadores de locales de negocio, tanto en el núcleo urbano como en los polígonos industriales, que sea del cien por cien de la cuota en las anualidades de 2020 y 2021 para aquellos que decidan suspender las cuotas de alquiler a sus arrendatarios durante el tiempo que dure el estado de alarma y las dos mensualidades posteriores a su alzamiento, y que aplacen y fraccionen su devengo y cobro durante 24 meses consecutivos, a partir del 1 de enero de 2021.

Además, Cs desea que el consistorio colabore, cuando se reanude la actividad, en la adquisición de equipos de protección individual, como mascarillas, guantes, soluciones hidroalcohólicas y pantallas protectoras, para autónomos y pequeños empresarios.

"Queremos que se beneficien de estas medidas los autónomos o microempresas que han visto totalmente paralizada su actividad o disminuida su facturación en, como mínimo, un 70 por ciento por debajo de sus ingresos habituales", ha precisado la portavoz del partido liberal, para agregar que Ciudadanos seguirá colaborando con el equipo de gobierno en la puesta en marcha de todas las acciones que se consideren oportunas para aliviar la situación de los vecinos de Utebo.