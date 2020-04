El virólogo que guía a Alemania contra el coronavirus da la clave por la que tienen menos muertos que España

Alemania es uno de los países europeos con más contagios por coronavirus, sólo por detrás de Francia, Italia y España, pero en cambio, su cifra de muertes esta alejada de los peores datos. ¿Cuál es la clave? Un hombre llamado Christian Drosten puede ser la respuesta.

Drosten es el director del Instituto de Virología del hospital Charité de Berlín y, ahora mismo, es una de las personas más importantes en el país, en tanto el Gobierno central como el de los lander siguen sus directrices, informa ABC.

En unas recientes declaraciones al The New York Times, Drosten señala cuál es la clave de por qué Alemania no tiene tantos muertos: la cantidad de diagnósticos en laboratorio que hacen. "El secreto está en la cantidad de test durante la primera semana", afirma.

Los laboratorios alemanes empezaron a desarrollar sus propios kits de prueba de coronavirus a principios del año, cuando las primeras noticias venían de China. Antes de tener ningún caso, los laboratorios estaban abastecidos. Gracias a estos test lograron conocer dónde estaban los principales brotes y empezaron a hacer pruebas masivas, lo que disparó el número de casos, pero no el de muertes. De hecho, Alemania es el país que más pruebas ha hecho en el mundo (cerca casi de los dos millones).

Si añadimos la cantidad de camas de UCI con respirador, obtenemos las claves de por qué la cifra de fallecidos es tan baja en Alemania.