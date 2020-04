El increíble karaoke en cuarentena de Rosalía: de Lola Flores a Beyoncé, Billie Eilish o Dua Lipa

Justo lo que pensarías que es la playlist de Rosalía... pero con su voz. Los más de diez millones y medio de seguidores que posee la catalana en Instagram disfrutaron este jueves de un concierto de covers que la autora de El mal querer realizó versionando algunas de sus canciones favoritas.

De ayer, de hoy y de siempre, como no podía ser de otro modo. Porque la de Sant Esteve Sesrovires necesitaba darle un nuevo contenido a sus fans que no fuese otro cambio de look (ya lleva dos en lo que va de cuarentena) ni un nuevo tema, aunque el último viniese con desnudo incluido.

La artista instaba a los fans a que fuesen ellos los que decidiesen las canciones que cantaría con una publicación en la que decía que se había levantado "con ganas de ir a un karaoke" pero que "como no se pude" se le había ocurrido "cantar desde casa" y que fueran sus followers quienes en los comentarios le propusiesen solo aquello que fuesen "temazos".

Aunque algunos internautas no entendieron la gracia del asunto (ni de un karaoke) y le pedían sus propios temas como Con altura o Malamente, Rosalía se decantó para empezar por uno de los que más le reclamaban, y que no es otro que una de las canciones emblema de Lola Flores: A tu vera.

Tras versionar a la jerezana, la artista de 26 años se cambió tanto el peinado como la ropa que llevaba (para meterse en el papel) y dio un giro radical. Se atrevía con el Don't Start Now de Dua Lipa, un éxito de su amiga a la que llegaba a pedir perdón.

Rosalía cantando A tu vera es una barbaridad punto as simple as that pic.twitter.com/nMjoDpPdqE — ☄️☄️☄️ (@_vtXO) April 23, 2020

Sí es real, Rosalia cantando a Dua Lipa pic.twitter.com/L1rpiYKqwG — Frida Alexa (@FridaAlexa97) April 24, 2020

Tras atreverse con otros idiomas que desconoce gracias al músico nigeriano Mr. Eazi y su canción Leg Over, Rosalía comenzó una de las actuaciones más esperadas: su propia when the party's over, de Billie Eilish, con quien tiene pendiente una colaboración que, en teoría, saldrá dentro de muy poco, pero a la que pidió mientras tanto que le enviase las voces y las ideas para acabar la producción.

Los usuarios tenían ganas de perreo y de reggaeton y le pidieron que les cantara la mítica Gasolina de Daddy Yankee y, más tarde, el tremendo éxito Easy (Remix), de la colaboración entre Jhay Cortez y Ozuna, precisamente con quien Rosalía estrenó el año pasado Yo x ti, tu x mi.

Rosalía cantando un tema de Billie Eilish me ha hecho el día ❤️👌🏻. pic.twitter.com/iOEnSyMhYe — El Banano de Ecatepec 🍌 (@Leo_vega) April 24, 2020

La Rosalía cantando la gasolina es el contenido de calidad que merecíamos pic.twitter.com/fAaSFFAimv — Hijo de fruta🍏 (@hijodefruta) April 23, 2020

Entre medias, dos de los favoritísimos de la cantante de Bagdad o Milionària: Tu mirá, de Lole y Manuel, su "grupo favorito por siempre", como aseguró en 2018, y Dear April, de Frank Ocean, artista del que se ha declarado ferviente seguidora en numerosas ocasiones.

Pero para acabar su particular karaoke faltaba llegar al súmmum, a lo que todos esperaban. "Hay varias cantantes que admiro mucho y que me encanta imitar", decía antes de arrancarse por un mito, el Halo de Beyoncé, a la que se refirió como "Queen" e "Ídola".

🎤6. Siguiente: 'Tu mirá' de Lola y Manuel. pic.twitter.com/letjqpbOXN — Emilio Doménech (@Nanisimo) April 24, 2020