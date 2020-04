Gloria Camila vuelve a atizar a su exnovio en ‘Supervivientes’: “La mitad de los resultados del polígrafo son mentira”

Tras ver unas imágenes de Ana María Aldón, visiblemente emocionada, con Rocío Flores, en las que afirmó que se volvería a casar con Ortega Cano, Jorge Javier Vázquez se dirigió hacia Gloria Camila.

"¿Tú estás dispuesta a ir a una segunda boda?", la preguntó en la gala de este jueves de Supervivientes 2020.

"Las que hagan falta", contestó la hija de Ortega Cano, mientras que el presentador señaló: "¿De verdad que no escarmentáis con las que se montan con las bodas en vuestra familia?".

Y añadió: "La de polígrafos que luego nos podemos hacer en Sábado Deluxe...". Gloria le respondió entre risas, respecto a esos test, que "la mitad salen mentira".

No pasó desapercibido que el comentario iba dirigido a Kiko Jiménez. El exnovio de Gloria se sometió a la prueba del polígrafo el pasado sábado en el espacio de Telecinco y de ahí la observación sobre las respuestas de la prueba.

Los enfrentamientos de Gloria con Kiko son constantes, y la hija de Ortega Cano no deja pasar su presencia en el plató del programa para arremeter contra Kiko, como hizo la semana pasada: "Eres un sinvergüenza, un aprovechado y un mentiroso".

La llamada de Ortega Cano

"Me encantó esa llamada (la que le hizo su padre a Aldón). Le escribí a Antonio David comentándole que me estaba emocionando porque me pareció preciosa, súper real, demostrando lo enamorados que están... todo. Me encantan", concluyó la joven.