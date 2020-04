Gloria Camila estalla contra Kiko Jiménez: "Eres un sinvergüenza, un aprovechado y un mentiroso"

Tras los ataques que habían realizado los últimos días sobre su padre y su sobrina, Gloria Camila quiso lanzarle un mensaje a Kiko Jiménez y su madre durante la última gala de Supervivientes. "Eres un sinvergüenza, un aprovechado, un mentiroso y un desagradecido. Creo que ya sabes las razones de todo esto así que no te las voy a recordar. Y nada si éramos pocos, subió la madre también al carro", declaró.

La madre de su ex también había hablado esa misma tarde en Sálvame, criticando a Ortega Cano y hablando de la boda de este con Ana María Aldón. "Carmina decirte que ya que tienes tiempo para llamar a un plató para defender a tu hijo, a ver si tienes tiempo para dedicarle a tu hijo y enseñarle ese respeto que no tiene. Y dicho esto, que en vez de hablar de mi familia, que habléis más de vuestra familia, que seguro que tenéis mucho que hablar y que os calléis ya un ratito", añadía.

La hija de Rocío Jurado manifestaba su hartazgo por las constantes intervenciones de Kiko Jiménez en televisión para hablar de ella y de su familia. "Estoy un poco harta de que mi familia tenga que pringarse por haber tenido a esta persona en mi familia".

La defensora de Ana María Aldón también aprovechaba para desmentir una vez más su affaire con Barranco mientras aún era pareja del extronista. "La gente dice que nos liamos, no es verdad, ahora ya no estoy con él y no me importaría decirlo, pero no es así...", aclaraba ante las acusaciones de José Antonio Avilés estos últimos días en el reality, y confesaba desconfiar del periodista por ser "el único que le hace preguntas a Rocío sobre su vida personal".