Sestao devolverá dinero por el cierre de polideportivos, Escuela de Música y Euskaltegi

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, ha obligado a cerrar la mayoría de los servicios municipales al público, pero "muchos vecinos habían adelantado ya un dinero por su utilización y ahora se han encontrado con que no pueden acudir a los polideportivos o no pueden continuar con sus clases de euskera o música porque no hay actividad docente".

Ante este esta situación, el Ayuntamiento ha decidido devolver el dinero a estos usuarios, así como modificar el calendario fiscal para ampliar el plazo de pago de algunos tributos que gestiona directamente.

De esta forma, el Ayuntamiento de Sestao devolverá a los usuarios de los polideportivos, Escuela de Música y Euskaltegi la parte proporcional de los abonos y matrículas que hayan pagado y no puedan disfrutar debido al cierre de las instalaciones.

Asimismo, el Consistorio devolverá también a los establecimientos de hostelería la parte proporcional de la tasa que hayan abonado para la instalación de terrazas y no hayan podido utilizar debido al cierre forzado de los negocios por la declaración del estado de alarma.

En todos los casos mencionados, la devolución del dinero se realizará una vez que finalice la declaración del estado de alarma y a medida que los servicios municipales recuperen la normalidad en su funcionamiento.

Por otro lado, debido a la pandemia del covid-19, el Ayuntamiento no ha girado para su cobro las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio de los aparcamientos municipales, servicios de ayuda a domicilio, vivero de empresas, residencia municipal y otros cánones.

Con el objetivo de facilitar más adelante el pago de estos servicios, para que los usuarios no tengan que hacerlo de golpe en un único pago, el área de Hacienda lo va a cobrar de forma prorrateada en los recibos que emitirá desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021.

En relación al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa por el paso de Aceras, cuyo periodo voluntario de pago dio comienzo este lunes 20 de abril, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo para abonarlos hasta el día 15 de julio, si bien dentro de este periodo habrá dos fases diferentes.

MULTAS

Finalmente, los periodos de descuento para el pago de multas se ampliarán por el periodo que continúe el estado de alarma. Los plazos de los planes de pago o fraccionamiento de deuda se regularizarán durante este periodo, reajustándose los plazos concedidos al finalizar también el estado de alarma.

Estas actuaciones forman parte del primer paquete de medidas adoptado por el Ayuntamiento en relación a los impuestos, tasas y precios públicos. Un lote de medidas que se podría ampliarse en las próximas semanas con nuevas acciones, ha concluido el Ayuntamiento.