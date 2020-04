De la consulta a la primera línea contra la pandemia del Covid-19: "No estaba acostumbrada a ver morir pacientes"

El colapso del sistema de salud por la pandemia del coronavirus ha obligado a miles de médicos a salir de sus zonas de confort y colocarse ante una realidad totalmente distinta a la que estaban acostumbrados. A pesar del temor al contagio de sus familiares y al suyo propio, son muchos los profesionales de la salud que se han presentado voluntarios para trabajar en primera línea contra el Covid-19, ya sea en los propios hospitales o en los equipamientos especiales que se han habilitado para la ocasión.

Este es el caso de Gemma Talló, Almudena Nuño y Asmae Ismail; pediatra, dermatóloga y médico de familia residente, respectivamente, quienes han dejado a un lado sus labores habituales para hacer frente a la crisis sanitaria.

La doctora Gemma Talló lleva 25 años ejerciendo como pediatra y actualmente es jefa de guardia del Hospital HM Nens de Barcelona, aunque a día de hoy está trabajando en la planta Covid-19 del hospital HM Delfos. Tomó la decisión de colaborar porque sintió “que tenía un deber como ciudadana y como médico”.

Eso sí, reconoce que al principio también le asaltaron las dudas: “Me entraron muchos nervios porque pensé que no estaría a la altura. He tenido que leer y estudiar mucho, porque se trata de una patología que pone en riesgo sobretodo a gente mayor con enfermedades propias de la vejez, con las que los pediatras estamos menos familiarizados. Me he tenido que poner las pilas”, explica.

La pediatra Gemma Talló equipada para trabajar en la planta Covid-19 del HM Delfos Cedida

Una vez en el nuevo puesto de trabajo, los datos de los pacientes cobraron vida y los números pasaron a tener nombres y apellidos. En su caso, Talló reconoce que está siendo especialmente duro para ella trabajar con la muerte: “He tenido que cambiar totalmente el chip. En mi día a día, no estaba acostumbrada a ver morir pacientes, y estar pendiente de personas muy graves está siendo muy duro”, cuenta.

A pesar de las circunstancias, la pediatra apunta que la experiencia sí está siendo positiva a nivel personal: “Estoy contenta por haber ayudado a los pacientes y a los compañeros internistas, porque era imposible que pudieran llegar a todo” -el hospital HM Delfos ha llegado a tener hasta 6 plantas de pacientes con coronavirus-. “Nos agradecen mucho lo que hemos hecho y eso nos anima a continuar y, aunque tengo muchas ganas de volver a pediatría, mi compromiso ahora está con ellos. Seguiré hasta que me digan que ya no me necesitan”, asegura.

De dermatología al IFEMA

Almudena Nuño lleva 12 años trabajando como dermatóloga en el Hospital de la Paz de Madrid. Viendo que los pacientes no podían acudir a su consulta, también se ofreció para ayudar con la crisis sanitaria. Por eso ahora colabora en el IFEMA, el mayor hospital de campaña del país.

La doctora recuerda que, cuando llegó, lo que más le impresionó fue el buen funcionamiento del equipamiento: “Me llamó la atención lo bien organizado que estaba todo con el poco tiempo que habían tenido para prepararlo, así como el ánimo de colaborar de todo el personal. Trabajamos como un equipo y siempre hay otro especialista dispuesto a ayudar. Esta sensación de poder contar con la gente me ha gustado mucho”, dice.

La dermatóloga Almudena Nuño en el IFEMA, el mayor hospital de campaña del país.

A pesar de ello, la crudeza de la enfermedad está más que presente en el hospital de campaña: “Impresiona ver a tantos pacientes enfermos con la misma patología. Dábamos altas y no paraban de ingresar nuevos pacientes. Es duro y diferente a lo que estamos acostumbrados. Los médicos estamos toda la vida aprendiendo, aunque esto es un gran reto” explica la doctora, no sin subrayar lo “gratificante que es poder ayudar”.

Residente en un hotel medicalizado

Quien también está colaborando en un emplazamiento poco habitual es Asmae Ismail, que atiende en el Hotel Salut Ciutat de Martorell, que se ha dispuesto para descongestionar otros hospitales. Ismail se encuentra en su cuarto año de residencia bajo la especialidad de medicina de familia y comunitaria y normalmente trabaja en el CAP de Martorell.

Según Ismail, lo que se está viviendo parece “de ciencia ficción”: “El primer día lo recuerdo muy emocionante, porque montaron el hotel Salut en tiempo récord. También es muy emotivo atender a pacientes que han estado muy críticos. Poder aportar mi ayuda para que sigan su recuperación no tiene precio”, cuenta.

Al igual que Nuño, la residente también destaca el buen ambiente de trabajo: “Hay mucha voluntad por parte de todo el equipo para hacer que esto funcione”, dice. Eso sí, Ismail espera poder volver a la normalidad lo más pronto posible: “Echo de menos cosas tan simples como que los pacientes me puedan escuchar. Ahora entramos a sus habitaciones “disfrazados”, como digo yo, con doble máscara y pantalla protectora, y algunos no nos entienden cuando hablamos. Da un poco de pena”.

Asmae Ismail equipada para trabajar en el Hotel Salut de Martorell

Así mismo, Ismail explica que siente tristeza por los pacientes que llevan varias semanas sin ver a sus familias: “Muchos llevan más de un mes sin ir a su domicilio, entre el ingreso hospitalario y el del Hotel Salut. También algunos han perdido a seres queridos estando aquí. Presenciamos escenas muy emotivas. Pero cuando llegamos a casa tenemos que tentar desconectar”, dice.

A pesar del cansancio físico y mental, la residente en ningún momento se ha planteado abandonar: “He estado en el hotel desde el principio y me gustaría seguir hasta el final. Hasta que cierre”.