¿Qué significa que el petróleo cotice en negativo en EE UU y cómo influirá en el precio de las gasolinas?

El hundimiento del mercado petrolero en Estados Unidos a causa de lacrisis del coronavirus ha provocado que el precio del barril de referencia al otro lado del Atlántico, el West Texas Intermediate (WTI), se haya desplomado hasta alcanzar números negativos por primera vez en su historia. ¿Qué significa que el petróleo cotice en negativo en EE UU?

Su precio llegó a bajar hasta un 305% en su peor momento, lo que provocó que los productores llegasen a pagar casi 38 dólares a los compradores por llevarse un barrill de crudo estadounidense.

¿Por qué se está produciendo el desplome del petróleo en EE UU?

El problema que existe en la actualidad es que como consecuencia de la paralización de la actividad económica y social por la epidemia del coronavirus no hay demanda de petroleo para tanta producción, Esto ha agotado la capacidad de las empresas productoras para almacenar crudo en sus instalaciones, por lo que el precio del petróleo ha caído en picado.

¿Qué significa que el petróleo cotice en negativo en EE UU?

"En la práctica supone que los productores están pagando a los compradores, a los grandes mayoristas, por llevarse el crudo que no son capaces de almacenar", explica Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE. "Es un cálculo de costes. Les sale mejor pagar porque se lleven el petróleo que parar la producción o buscar otras alternativas de almacenamiento", añade.

¿Por qué no se puede parar o frenar la producción?

Existen razones puramente técnicas como consecuencia de la utilización de la técnica del fracking para la extracción del crudo que lo desaconsejan pero fundamentalmente son económicas. Y es que la paralización de la producción resulta más costoso a las empresas que vender su producción con pérdidas.

¿Qué consecuencias tendrá en Europa?

El profesor González cree que esta caída del petróleo West Texas Intermediate supondrá la bajada del precio del barril de Brent, el de referencia en Europa. "Los compradores europeos irán ahora a Estados Unidos a adquirir el petróleo, lo que afectará al precio del barril de Brent, que ya viene cayendo desde hace tiempo. Antes de la crisis del coronavirus su rondaba los 70 dólares y ahora cuesta 23, la tercera parte".

¿Cómo influirá en el precio de las gasolinas en España?

En teoría, esta bajada de precios en el petróleo debería repercutir directamente en un menor coste del combustible, aunque en la práctica el efecto no es tan inmediato. "En España existe un oligopolio de grandes empresas (Repsol, Cepsa o BP) que dificulta que esto se produzca o que se produzca en la misma magnitud que la caída del precio porque no hay competencia. Aún así, creo que alguna bajada habrá", señala este experto económico de la Universidad de Comillas. En 2020, por ejemplo, el barril de Brent se ha desplomado un 60%, pero la gasolina sin plomo 95 solo ha bajado su precio en un 7,8%.

¿Cuándo se empezaría a notar una supuesta bajada?

El efecto no es inmediato. Los barriles que se están vendiendo ahora no se entregarán hasta dentro de tres meses, por lo que no será hasta hasta junio o julio cuando veríamos una bajada en el precio de las gasolinas,

¿Influirá en el precio de la cesta de la compra?

Esa es otra incógnita. Teóricamente, una disminución del precio del combustible debería repercutir en una bajada de precio de los productos, ya que el coste del transporte sería menor. "Esto puede ayudar a que las empresas bajen el precio de los productos en la fase de desescalada de la pandemia, cuando la demanda será menor debido habrá millones de personas en situación de desempleo", asegura Emilio González, quien también advierte: "Muchas empresas, sin embargo, pueden optar por mantener precios y aumentar así su margen de beneficios".

¿Hasta cuándo seguirá a la baja el precio del petróleo en EE UU?

El profesor González pronostica que muchas empresas de fracking van a quebrar como consecuencia de esta crisis del coronavirus y que en unos meses esta situación se estabilizará y los precios volverán a normalizarse.

¿Puede ocurrir algo similar con la producción en Europa?

No. En Europa solo hay producción en el mar del Norte, en Escocia y Noruega. La mayoría del crudo se importa y las reservas que existen están lejos del colapso. Además, el sistema de extracción que se utiliza mediante plataformas tiene menos problemas a la hora de disminuir o parar la producción.