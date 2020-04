El proyecto GIRA de Coca-Cola se pasa al formato online por el coronavirus para seguir fomentando la capacitación

El coronavirus ha trastocado las costumbres de prácticamente todo el planeta y Coca-Cola ha querido adaptarse a esta nueva situación. Por ello, ha decidido pasar su proyecto GIRA a formato digital y permitir que tanto mujeres como jóvenes, los dos colectivos a los que va dirigido, sigan disfrutando de los talleres y formaciones que ofrece.

GIRA Jóvenes, creado para proporcionar capacitación y tutoría, se traslada al mundo online para seguir funcionando, a pesar de la crisis del coronavirus. Así, ofrece la formación, hasta ahora presencial, a través de Internet con nuevas plataformas y recursos complementarios.

"Hacer los talleres online es una experiencia nueva para muchos de estos jóvenes y un desafío que les exige responsabilidad y desarrollar nuevas formas de relacionarse con sus formadores y compañeros", recalca Coca-Cola en un comunicado, en el que explica que este modelo online, iniciado en abril, continuará hasta junio.

Estas formaciones incluyen simulaciones de entrevistas de trabajo 'one to one' vía Microsoft Teams, Whatsapp videollamada o excepcionalmente por teléfono, así como actividades de 'coaching' grupales para prepararlos para su primera experiencia laboral y sesiones sobre LinkeIn, a través de la plataforma Zoom.

En cuanto al programa GIRA Mujeres, Coca-Cola ha adaptado sus talleres, hasta ahora presenciales, a un modelo online, para que las participantes puedan impulsar su talento dentro de sus comunidades gracias a la formación ofrecida en el proyecto.

"El desarrollo de estos talleres online permite a GIRA Mujeres llegar a más mujeres de todos los territorios españoles y hacer posible que puedan continuar con sus procesos de capacitación de acuerdo a las nuevas circunstancias", incide la compañía.