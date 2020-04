Coronavirus.- PSOE de Marbella pide ejecutar ayuda de 1,5 millones de euros de Junta para familias vulnerables

Fernández ha indicado a través de una nota de prensa que se trata de una subvención concedida en 2018 por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en cofinanciación con el Fondo Social Europeo, para el periodo 2018 a 2022.

Ha señalado que el Gobierno regional, a través de ese plan, concedió al Ayuntamiento una subvención de 1,5 millones de euros que, ha apuntado, aún no sea puesto en marcha.

"Ahora mismo es una forma de apoyar a las familias más afectadas por el coronavirus, ya que este programa contempla la ejecución de estrategias locales de empleabilidad e inserción Social para personas que se encuentra en Exclusión social, así como la Renta Mínima de Inclusión Social", ha agregado.

El plan está destinado a zonas "con problemas graves de exclusión social para que los residentes puedan acceder a todos los sistemas de protección social en los ámbitos de la educación, la salud, los servicios sociales o el empleo", ha añadido, al tiempo que ha indicado que los beneficiarios serían "familias cuyos únicos recursos provenían de la actividad económica derivada del comercio ambulante que actualmente está anulada".

Ha reclamado al equipo de gobierno "celeridad" para ejecutar la ayuda ya que "se está poniendo en constante peligro la ejecución de la subvención y que ésta tenga que ser reintegrada a la Junta". "Son muchos los vecinos que nos han transmitidos sus quejas y nosotros, desde la oposición, seguiremos trabajando para encontrar la mejor fórmula posible con el fin de ayudar a las familias más desfavorecidas de Marbella y San Pedro Alcántara", ha señalado la edil, que ha destacado que el PSOE ya solicitó la ejecución de la ayuda en agosto de 2019.

"Con mucho retraso ya sobre el calendario exigido por las condiciones que rigen la concesión de la subvención, se abrió el pasado octubre el proceso de selección del personal necesario para ejecutar la misma, y hasta la fecha no se sabe nada. Desconocemos si ese personal ha sido finalmente contratado o no, y en el caso de ser contrato a qué funciones se están dedicando puesto que el programa aún no está puesto en funcionamiento", ha apuntado.