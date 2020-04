¿Han cambiado los criterios de riesgo para conceder una hipoteca?

A la hora de solicitar una hipoteca, las entidades bancarias tienen en cuenta una serie de criterios o condiciones para evaluar si la concesión del préstamo es viable (si hay solvencia económica para pagar las cuotas) o, por el contrario, existe cierto riesgo.

La expansión del coronavirus ha conllevado a la puesta en marcha de una serie de medidas para mitigar su impacto económico y social. Algunas de estas medidas están relacionadas con las hipotecas, como la moratoria del pago para aquellas personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus.

En este sentido, y debido a la futura situación económica, surge la duda sobre si las entidades cambiarán los criterios de riesgo para conceder una hipoteca.

Los criterios siguen inalterables

De acuerdo con Idealista, la crisis actual no ha provocado un cambio de los criterios de riesgo, por el momento. "Los bancos han mantenido estables sus criterios de elegibilidad y la situación actual no ha tenido un impacto en las ofertas que tenían para sus clientes", señalan en un comunicado en su web.

Sin embargo, indican, las nuevas solicitudes se están estudiando con mayor detenimiento, pero sin cambios drásticos en sus políticas de concesión hipotecarias.

Una de las mayores preocupaciones en este momento es la pérdida de poder adquisitivo en los consumidores debido a la reducción de ingresos por desempleo, entre otros factores. Según apunta el director de RN Tu solución hipotecaria, Ricardo Gulias, las hipotecas "se van a endurecer naturalmente. Va a haber un análisis de trabajo de los clientes, en base a si su sector puede quedar o no muy tocado".

Puede que los ERTEs aplicados durante esta crisis condicionen los análisis de riesgo de las entidades, pero Gulias sostiene que "muchas empresas sobrevivirán a la crisis e incluso saldrán reforzadas, por lo que estar o no en ERTE no va a ser definitivo para el no".

¿Qué criterios analizan?