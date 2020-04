Iglesias: "Yo tengo suerte, tengo jardín para mis hijos, pero hay familias con hijos confinadas en casas de 40 metros"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que el Ejecutivo sigue trabajando para permitir levantar el confinamiento lo antes posible a estratos de la población especialmente afectados, como los niños, y se mostró comprensivo con las familias que viven con menores en inmuebles pequeños. "Yo tengo jardín y tengo mucha suerte, y soy consciente de que muchas familias están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros", ejemplificó.

La reflexión de Iglesias se produjo a raíz de la pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le pidió que el Gobierno "proteja a todas las familias que son obligadas a trabajar que no tienen con quién dejar a sus hijos". Rufián, además, fue crítico con la decisión del Ejecutivo de permitir a partir de esta semana la reanudación de la actividad de sectores no esenciales como la construcción o la industria, y mostró sus dudas sobre "que este Gobierno no se está dejando presionar más por la patronal que por el virus".

En su respuesta, el vicepresidente segundo aseguró que, a diferencia de lo ocurrido con la crisis de 2008, en esta ocasión el Gobierno ha puesto como prioridad "rescatar a la gente". "Hace 12 años los dos recordamos lo que representó la crisis y cómo se afrontó: entonces se rescató a los bancos, y ahora se ha hecho una movilización de recursos histórica" en sentido contrario, sostuvo Iglesias, que recordó que "se han prohibido cortes de suministros, se han prohibido los desahucios" y se han "aprobado ayudas para pagar el alquiler y moratorias hipotecarias".

"Probablemente lo que hemos hecho no es suficiente, habrá que hacer seguramente más cosas", admitió Iglesias, porque pese al "escudo social sin precedentes" construido por el Gobierno "todavía hay sectores de la población sin estar protegidos". "Soy consciente de que las ayudas no llegan a todo el mundo", lamentó. Pero el Ejecutivo, aseguró el vicepresidente, está "trabajando para que lo antes posible el escudo social llegue a esa gente".

Al igual que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Pablo Casado, Iglesias también pidió a Rufián que ERC se sume a la reedición de los Pactos de la Moncloa que promueve el Ejecutivo. "Usted y yo compartimos valores republicanos, por eso le pido a su formación que participe en los acuerdos de reconstrucción que vamos a plantear", señaló.

Iglesias acusa al PP de ir a remolque de Vox

Más agrio fue el cruce de reproches que mantuvo Iglesias con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que le acusó de haber puesto "la ideología por encima de la salud de los españoles" y de haber priorizado la "propaganda" a la "previsión" con la manifestación del 8 de marzo. El vicepresidente aseguró que todas las medidas adoptadas buscan "que de esta crisis se salga sin perjudicar a la ciudadanía de nuestro país", y pidió a Egea una "reflexión" del papel del PP en la oposición.

"Deben criticar, eso es sensato, pero ¿no cree que la gente que le ha votado querría una actitud un poco más constructiva?", se preguntó Iglesias, que tendió "la mano" a Egea con el "mínimo común denominador" de la Constitución como base para alcanzar acuerdos. Los artículos sociales de la Carta Magna, dijo el vicepresidente, "deberían unirnos para enfrentar una pandemia que ningún gobierno del mundo fue capaz de prever".

"Y cuando ustedes tratan de perseguir a Vox para ver quién acusa de más comunismo al Gobierno, están decepcionando a una parte de la ciudadanía. Le hago esta recomendación de corazón: dejen de competir con Vox a ver quién dice la mayor barbaridad, vuelvan ustedes a la Constitución y al patriotismo", zanjó.