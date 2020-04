Mónica, la hermana de Javier Bardem, se queda a las puertas de participar en 'Masterchef 8'

Como si de MasterChef Celebrityse tratara, la octava edición del reality culinario de La 1 contó con una cara conocida, la de Mónica Bardem, hermana de Javier y Carlos e hija de Pilar Bardem.

En su presentación señaló que "he sido tabernera durante 25 años, más o menos, y antes era actriz", y Pepe Rodríguez, ante tal afirmación la contestó: "¿Actriz? Me suena tu cara".

"Soy hija de Pilar Bardem", comentó mientras el chef toledano exclamaba: "¡Eres igual! Tu madre pelo blanco y tú, negro". La hermana de Carlos y Javier Bardem reconoció sonriendo que "tenemos la misma voz".

"Estoy súper orgullosa de mi familia, la amo, la adoro. Creo que es una familia muy querida en este país y muy admirada", aseguró Mónica. "Hay una parte que quizá no la admira tanto y no la quiere tanto, pero yo sí", añadió.

Pero la concursante no pudo entrar entre los 16 seleccionados para participar en Masterchef 8 ya que su plato en la prueba de exteriores no pasó el corte, como ella misma admitió.

"Como ha salido el plato me parece inadmisible y parte de esa responsabilidad era mía. Personalmente no me puedo dar un aprobado. Si vosotros me lo queréis dar... pero yo no me lo voy a dar", afirmó Bardem.

El jurado decidió expulsarla, situación que aceptó con deportividad: "Estoy completamente de acuerdo con el jurado, aunque la aventura se ha terminado demasiado pronto".

Y concluyó diciendo que "me hacía mucha ilusión continuar, pero es un veredicto justo. El resto de los compañeros han sido superiores".