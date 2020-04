Sito se convierte en el primer expulsado de 'MasterChef 8' al fallar con una tortilla francesa

Las cocinas de MasterChef volvieron a encenderse este lunes para recibir a los aspirantes de la octava edición del reality culinario de La 1, donde, un año más, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, serán el jurado.

De los 30.000 aspirantes que se presentaron al casting del programa de TVE, solo 16 consiguieron sus delantales blancos que les dan derecho a optar al sustancioso premio que ofrece el concurso.

El ganador o ganadora de esta edición se llevará un premio de 100.000 euros, la oportunidad de publicar su propio libro de recetas y de cursar el Máster en Cocina: Técnica, Producto y Creatividad de la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center.

Fuera de esta competición se quedó Sito, uno de los aspirantes que llegó al final del concurso con Saray, que sí que consiguió continuar en MasterChef, en detrimento de su compañero.

Sito se convierte en el primer expulsado de #MasterChef 8. ¡Gracias por formar parte de esta gran aventura! https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/B4Mkzbzj24 — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

El aspirante no conquistó al jurado con su tortilla francesa de huevo de avestruz y guarnición de verduras, equivocándose al no incluir en el plato la mayonesa que habían solicitado los jueces.

"Te has liado, has perdido el tiempo, has querido demostrar demasiado y te la has pegado", afirmó Cruz. "Tu tortilla no era una tortilla ni francesa, ni de ningún país", añadió Rodríguez a la valoración de su compañero.

Pero el chef toledano también le recordó que "lo sentimos mucho ya que nadie quiere ser el primer expulsado, pero quédate con que has sido uno de los seleccionados entre los 30.000 candidatos".

El juez quiso saber que le había pasado a Sito para fallar en su plato: "He entendido mal el reto, pensé que la tortilla había que hacerla con todo el huevo y no me ha salido".

Y se despidió afirmando que "me llevo una experiencia inolvidable y a dieciséis compañeros que ya son amigos".