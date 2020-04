La 'intensa' mirada de Fidel, concursante de la octava edición de 'Masterchef', conquista las redes

Pese a que Sito fue el primer eliminado de la octava edición de MasterChef este lunes, uno de sus compañeros del reality culinario de La 1, Fidel, fue el que acaparó el mayor número memes y comentarios en redes.

"Donde queráis me lo puedo hacer", contestó al jurado el músico barcelonés cuando le propusieron que se tatuara el logo del programa en el pecho. "Si te doy un sí, te lo haces en el ombligo", le retó Samantha Vallejo-Nágera.

Pepe Rodríguez, por su parte, le comentó que "ese plato que me has traído hoy no es un plato para entrar en MasterChef y te voy a dar un no", tras el sí de su compañera.

"¿Cómo te lo digo?", señaló Jordi Cruz. "El plato está justito, tu nivel es bajo. Eso tiene una cosa mala, que es que ese plato te expulsa del programa o no te deja entrar. Lo bueno es que, por lo menos, asegura que tu evolución va a ser interesante", añadió.

El chef catalán continuó diciendo que "a riesgo de meter la pata, me gustan los retos difíciles y tú, lo eres", mientras se levantaba de su silla y le entregaba el delantal blanco que le daba acceso a participar en el concurso.

Su entrada en la octava edición de MasterChef provocó en redes una cascada de comentarios sobre su 'intensa' mirada: