Estiramientos: uno de los aliados más efectivos para combatir el sedentarismo en tiempos de confinamiento

Desde que empezó el confinamiento, tanto organismos oficiales como el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Consejo General de Educación Física y Deportiva (Conjeo COLEF) como expertos en salud y especialistas deportivos no han dejado de repetir lo mismo: el sedentarismo no es una opción durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma.

Es imprescindible para la salud mental y física mantener estados de vida activos e incluir en nuestro día a día acciones y ejercicios que ayuden a aliviar la situación provocada por no poder salir de casa para caminar o asistir a los centros deportivos, y pasar varias horas de la jornada teletrabajando o estudiando.

El Ministerio de Sanidad advierte, además, que los niños menores de cinco años no deben pasar más de una hora seguida sentados y que el resto de población no puede superar las dos horas en esa posición. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un estilo de vida carente de movimiento o actividad física puede acarrear importantes problemas como:

- Un incremento del riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Este estado físico conlleva, a su vez, numerosos peligros para el organismo y problemas de salud.

- Propensión a enfermedades cardiovasculares. El sedentarismo duplica el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II. También de padecer hipertensión arterial.

- Las personas sedentarias tienen entre un 20 -30% más de posibilidades de morir de forma prematura.

- Las mujeres sedentarias se ven más afectadas por los efectos de la menopausia.

- La vida sedentaria aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer.

- No practicar ejercicio también nos afecta psicológicamente. Tanto es así, que las personas que practican ejercicio físico de manera regular tienen menos posibilidades de padecer depresión.

“Nuestro cuerpo no está diseñado para estar en reposo, sino para estar siempre en movimiento. Estirar la musculatura es muy importante y ahora más que nunca. Se haya realizado o no esfuerzo, el cuerpo sufre un desgaste por las malas posturas que se suelen adoptar y que se mantienen mucho tiempo”, asegura Carla Sánchez, experta en bienestar y co-fundadora de la plataforma online The Holistic Concept.

La especialista considera fundamental durante la cuarentena estirar la musculatura varias veces al día y reactivar la circulación para deshacer la tensión, evitar posibles lesiones en el futuro y mejora el rendimiento físico y mental.

Estos son algunos estiramientos que podemos practicar durante este tiempo:

Descargar el cuello

Los hombros y el cuello son áreas sensibles que tienen tendencia a sobrecargarse, tanto por adoptar malas posturas como por el estrés mental. Además, suele ser una zona a la que no se le presta demasiada atención, excepto cuando existe dolor. Para los expertos en bienestar de The Holistic Concept “es importante practicar ejercicios posturales y estiramientos de las cervicales que ayuden a eliminar molestias y prevenir posibles lesiones crónicas; alternando ejercicios de respiración, manteniendo la espalda recta y llevando a cabo movimientos en el cuello, de izquierda a derecha y de arriba a abajo”.

Ejercitar las muñecas

La tensión en las muñecas es una dolencia muy común en un entorno del trabajo y está relacionada con los brazos. Al ser una zona delicada y estar muy expuesta a un uso excesivo del teclado - más en estos momentos en los que se ha incrementado el consumo digital y el uso de dispositivos electrónicos- pueden inflamarse o molestar fácilmente. Por eso, se recomienda hacer ejercicios - movimientos circulares con los antebrazos- y estiramientos para fortalecer, flexibilizar y descargar tensión en la musculatura de los brazos.

Relajar la columna

Es fundamental mantener la espalda recta y neutra, aprender a relajar y abrir la zona de los hombros, mejorar la posición del cuello y la cabeza, mantener las caderas niveladas y distribuir correctamente el peso, tanto de pie como sentados. Para ello, Carla Sánchez recomienda llevar a cabo rutinas de torsiones “que son reconstituyentes, descomprimen, liberan tensión en la zona lumbar y mejoran la circulación en la columna. Además, tiene un efecto positivo en el sistema nervioso y aumenta la capacidad respiratoria, ayuda a canalizar el estrés y a calmar la mente”.

Mejorar la circulación

Al pasar mucho tiempo sentados es frecuente tener molestias en la circulación. El sedentarismo provoca mayor retención de líquidos y sangre en piernas y venas que podría derivar en problemas como varices. Además, de llevar una alimentación saludable y practicar deporte desde casa, hay ejercicios que se pueden hacer para favorecer el retorno de la circulación, tumbándose boca arriba y estirando la pierna y posteriormente flexionándola.

Con el fin de aportar su granito de arena, durante la cuarentena The Holistic Concept ofrece acceso gratuito a su programa íntegro de estiramientos en formato vídeo y audio (basta con introducir el código de acceso CALM20).