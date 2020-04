Page cree que España "puede respirar" por la respuesta de UE pero reclama que CCAA pueda gestionar las ayudas

En rueda de prensa tras la videoconferencia entre presidentes regionales con Pedro Sánchez, ha dejado claro que todas las autonomías "se han sometido" a las "mismas instrucciones".

Tras reconocer que España "estaba temblando por si Europa" nos iba a dejar "tirados", ha insistido en que hoy "se puede respirar". "Hoy sabemos que habrá dinero, que Europa ayudará a paliar los efectos de la crisis. Europa se ha mojado", ha celebrado García-Page.

Aunque después de esta semana se ha constatado que habrá "inyección" europea, ha insistido en que las comunidades autónomas puedan "gestionar con unidad, ideológica y social, y sin ruido" estas ayudas.

Del mismo modo, ha optado por no hacer caso al "ruido" de las críticas, algo que ha sugerido al resto de administraciones, pidiendo situarse del lado de la gestión más allá de la crítica política.

"Tenemos que intentar entre todos auspiciar un pacto. Yo apoyaré por completo un pacto nacional. Un pacto de mínimos. Hay que estar de acuerdo con la estrategia por Europa, de acuerdo en el blindaje de servicios públicos esenciales", ha defendido García-Page.

Más allá de pensar "en los fallecidos", hay que pensar ahora en "la cantidad de gente que se está salvando". Así, "serán más los salvados que los fallecidos, algo que será difícil de contabilizar, pero al final habrá muchos, muchísimos salvados" gracias a las "medidas", aunque algunas de ellas pudieran "corregirse".

OPERACIÓN "DESPEGUE"

Según García-Page, ahora toca "trabajar en la operación despegue" para salir "de la crisis", ante lo que ha sugerido al Gobierno estatal a gestionar el fondo europeo de una manera consensuada y eficaz, priorizando a autónomos y pymes".

Ahora toca tomar "decisiones sin parar", y el Gobierno de Castilla-La Mancha "no se va a tomar vacaciones", algo que todavía "no ha anunciado" ni siquiera a su Consejo de Gobierno.

"No habrá vacaciones. Me gustaría que las Cortes tuvieran actividad plena en verano, porque hay que tomar decisiones. No hay tiempo que perder ni podemos esperar a que nos lo regalen. Pelearemos por que el Gobierno de España reparta el dinero de Europa, porque quien soporta el peso del gasto sanitario son las autonomías. Somos quien lleva los hospitales y quien los conoce", ha reparado.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Ha hecho referencia a la Semana Santa que no ha podido disfrutarse, ante lo que ha querido asegurar que "el mismo final y resumen de la historia de esta Semana de Pasión que acaba hoy Domingo de Resurrección, es la historia que vamos a escribir entre todos".

La creencia "tiene que ser ahora" de todos, orientada a que se va a vencer al virus "sin ningún tipo de duda". "Necesitamos ánimo y coraje. El coraje que está demostrando la sociedad en casa. Os invito a creer, a creer en que todos compartimos un objetivo común".

El líder del Ejecutivo autonómico ha hecho referencia a la disparidad de decisiones que se están tomando en todos los países del mundo para combatir el coronavirus, poniendo el acento en que no habrá salida de esta crisis con diferencias entre territorios.

Como "planteamiento prudente", ha rechazado hablar de "éxito" a corto plazo sea cual sea el resultado debido al número de fallecidos que acumula el país.

"Estamos combatiendo de la mejor manera que podemos y sabemos, y sobre todo juntos, con una sensación espiritual como pocas veces ha vivido el pueblo español", ha apuntado.

Ha puesto en valor el compromiso de los castellanomanchegos con las pautas de confinamiento, aseverando que el esfuerzo "está dando sus frutos", toda vez que "se ha reducido la curva de contagios".

Además, la presión asistencial en hospitales "se ha rebajado hasta casi la mitad", y aunque va a "haber presión durante muchos meses", la situación sería ahora "desesperante" si la gente no se hubiera sacrificado. "Creo que podemos compartir que el esfuerzo está tendiendo a resultados".

OFRECERÁ DATOS

El presidente castellanomanchego ha pedido "por favor" que "nadie tenga duda de que cuando llegue el momento las estadísticas serán claras y precisas".

"Pero hoy no pueden ser precisos porque trabajamos contra la corriente. Aquí todos los datos serán contrastados. Y estará claro que ha habido millones de personas que han pasado la enfermedad sin síntomas, sin que sepan que lo tienen, que ha habido cientos de miles que con algún síntoma están siendo atendidas a domicilio", ha indicado.

Ahora, hasta encontrar la vacuna, "hacen falta datos", y en estos momentos solo son veraces esos datos que pasan por los test. "Es verdad que hay gente que ha fallecido quizá con el virus, con dolencias graves, pero lo importante a estas alturas es que nadie juegue con el dolor".

Con todo, ha insistido en que siempre "se acabarán sabiendo los datos", algo que ha asumido como "compromiso absoluto" de cara a dar explicaciones incluso en las Cortes regionales.