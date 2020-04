Coronavirus.- Adelante critica la "mordaza" al personal de los centros sanitarios y exige más material

La también integrante de la Comisión de Salud de la cámara andaluza ha lamentado esas "presiones y amenazas para que no se hagan públicos los problemas". "Esto es muy grave porque se está diciendo que si se comunican la falta de materiales para luchar contra la crisis sanitaria se les habla de despidos, ya nos alarmamos con la apertura de un expediente disciplinario con suspensión de empleo a un enfermero del 061 que denunció la falta de protección, y estas semanas nos han comunicado más, que callan por miedo", ha indicado.

La parlamentaria ha manifestado en un comunicado que los contagios "se paran con equipos de protección y test para todo el personal, que no sólo son sanitarios, también entran limpiadoras, celadores, personal de cocinas, lavandería o administración; y no amenazándolos para que no hagan público su precariedad".

En este sentido ha recordado la elevada cifra de contagios entre el personal sanitario andaluz y ha añadido que "el sistema sanitario no estaba preparado para proporcionar todos los equipos de protección que necesitaba el personal ni tampoco los test que permitieran determinar los posibles contagiados y aislarlos en sus domicilios".

Por último, ha subrayado el "impresionante gesto de solidaridad de la sociedad civil" y su reacción "ante la falta de equipos que denunciaba el personal del sistema sanitario mientras las administraciones no eran capaces de proporcionar los materiales necesarios y homologados".