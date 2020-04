El Sergas descarga en cada hospital "ajustar" el protocolo de parto y crece la incerteza en las embarazadas

Mientras que la Comunidad Valenciana acaba de rectificar su protocolo único y permitirá a las embarazadas estar acompañadas en dilatación y parto, en Galicia, el Sergas, según la respuesta ofrecida a Europa Press, deja que cada hospital decida los protocolos, lo que crea inseguridades y diferencias en función del área sanitaria en la que vayas a dar a luz.

Las dudas de las madres son las que ha estado recogiendo algunos de los mencionados colectivos, que han lanzado un comunicado conjunto -al que también están sumados Rede Cría, Asociación Teta e Coliño, Alma, Asociación BBTTA y Azos Feministas-, en el que advierten de que se están recibiendo "mensajes a diario con las experiencias, dudas y miedos de las gestantes" en lo relativo a su relación con los centros hospitalarios de las cuatro provincias.

Al respecto, estos colectivos han señalado que las embarazadas ven como las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de las asociaciones de matronas y de la OMS son "muy difícil de alcanzar en los hospitales gallegos".

En este sentido, instan a la Consellería de Sanidade a "tomar las medidas precisas para que la situación de desconcierto y discriminación generada entre las mujeres que van a dar a luz llegue a su fin". Así, reclaman que se "unifiquen los protocolos de actuación" en todos los hospitales y "se garantice -si la clínica de madre e hijo lo permite- el acompañante a todas las embarazadas en la dilatación y en el parto", así como "el piel con piel", la "no separación" de la madre e hijo y el "alojamiento conjunto y apoyo a la instauración de la lactancia materna".

"LOS CENTROS AJUSTAN SUS ACTUACIONES"

De hecho, en la respuesta del Sergas ofrecida a Europa Press, la Xunta reconoce que no tiene un protocolo establecido para todos los centros. "En lo relativo al manejo clínico de las mujeres gestantes y los recién nacidos, los centros ajustan sus actuaciones a lo establecido por el Ministerio de Sanidad en el protocolo específico para mujeres embarazadas y neonatos", contesta.

Así, se limita a recordar que ese documento dice que la vía y momento del parto "debe de ser evaluada teniendo en cuenta, en primer lugar, el criterio obstétrico, si el estado de salud de la madre no permitiera un parto vaginal; y en segundo lugar, el principio de precaución y de protección para el personal que la asiste".

En este sentido, el Sergas niega que haya ninguna "indicación" de que se "priorice la cesárea" en una mujer enferma de covid-19, "únicamente por este motivo", y añade que la elección "responderá a la situación clínica de la madre, las semanas de embarazo" o cuestiones como "alteraciones en los registros clínicos del feto".

Con todo, la codificación hospitalaria de cesáreas tarda "dos meses" en actualizarse en la base de datos, por lo que el Sergas no tiene datos disponibles sobre si se ha incrementado esta práctica durante el estado de alarma. "No nos consta", asegura, con esa matización de que no disponen de datos actualizados en el sistema.

SIGUEN SUS PROTOCOLOS

Al margen de la respuesta del Sergas, las distintas áreas sanitarias han seguido sus propios protocolos, que también han variado desde el estado de alarma. La presencia de un único acompañante, el mismo durante todo el proceso, es la recomendación general para todos los partos, pero en el área sanitaria de Ferrol, tal y como han reconocido a Europa Press, no se lleva a cabo de esta manera.

"Atendiendo a la máxima seguridad de los acompañantes y de los propios trabajadores en esta situación tan excepcional, se minimizan al máximo los contactos posibles", han señalado fuentes del área sanitaria, que añaden "siguiendo los protocolos nacionales, adaptados a las circunstancias de nuestro hospital, las mujeres, están acompañadas constantemente por una matrona y se les permite el contacto en remoto audiovisual durante el parto". Es decir, cuentan con personal sanitario pero no con un familiar.

Por otro lado, en los últimos días el colectivo Embarazadas de Galicia ha recibido casos de mujeres a los que se les ha hecho la prueba del covid-19 y tienen que esperar durante horas por el resultado, tiempo en el que, según las versiones recabadas, han estado aisladas sin acompañante, e incluso la respuesta del test fue posterior al expulsivo y alumbramiento.

En el área de O Salnés, las fuentes sanitarias aseguran que se mantienen los partos en agua y, con fecha del 3 de abril "no se habían suspendido", así como tampoco contaban con ningún caso de sospecha por covid-19 entre las embarazadas. Sin embargo, sí que se ha cancelado la recepción de gestantes que no tienen ese hospital como centro de referencia y que habían sido aceptadas para dar a luz en él.

También en los últimos días se 'filtró' el protocolo de parto del área sanitaria de A Coruña y Cee, con fecha del 20 de marzo, el cual, según fuentes del área ratificaron a Europa Press, contiene criterios "consensuados con el servicio de ginecología y obstetricia y basados en criterios clínicos".

En él, se recomiendan a las gestantes "acudir sola" a los recintos sanitarios, y proponen un "manejo activo del trabajo de parto" y reevaluaciones de la situación más constantes, lo cual originó un movimiento en redes sociales en contra de estas prácticas que pide, mediante reclamación al Sergas y el Ministerio, que se "respeten" los partos "no intervencionistas" y la presencia de un acompañante.

"Entendemos que debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, podemos encontrar situaciones de colapso en los servicios sanitarios, pero su funcionamiento y dotación de personal y correcta atención a los partos no pueden verse afectados hasta el punto de suprimir derechos humanos", han señalado.

LAS MATRONAS RECUERDAN QUE TIENEN DERECHO A ESTAR ACOMPAÑADAS

En este escenario, la Asociación Galega de Matronas (Agam) recuerda que las embarazadas "tienen derecho" a estar acompañadas por la persona que elijan, siempre y cuando no tengan síntomas de coronavirus, durante el proceso en el hospital.

Precisamente, la Confederación Internacional de Matronas (International Confederation of Midwives) ha incidido en que los derechos de las mujeres en el parto "deben de ser respetados durante la pandemia del coronavirus", pero muestra su "preocupación por que en países como España se están violando derechos humanos de las mujeres, bebés y de las matronas".

Señalan que se han "implantado protocolos inapropiados de atención al embarazo, parto y atención postnatal", que "no se basan en la evidencia acreditada actual y "son perjudiciales para las mujeres y sus bebés".

Las matronas gallegas, como recogen en su página, también recuerdan a las mujeres que "lo más recomendable" es que hablen con el personal sanitario que las atienden sobre sus "deseos y decisiones". En este sentido, apelan a que tienen "derecho a estar acompañadas en el momento del parto y nacimiento" por la persona que elijan, siempre que esta persona no presente síntomas de covid-19, tal y como se recoge en la guía del Ministerio de Sanidad.