Arturo Valls, en 'El intermedio desde el sofá': "Me faltan horas de todo lo que tengo que hacer cada día"

Wyoming 'visitó' este jueves el hogar de Arturo Valls con su sección 'Tú en tu casa y yo en la mía' de El intermedio en el sofá, para saber cómo lleva el confinamiento el presentador valenciano.

Nada más conectar, Valls le comentó a Wyoming que "esa ausencia de maquillaje e iluminación te sienta muy bien, te veo muy atractivo".

El presentador le agradeció el piropo, pero le dijo que "prefería no empezar la conversación intimando, que tú también estás muy guapo, ladrón".

"Esa naturalidad te está sentando bien, no como a mí que un día en el supermercado una señora me dijo que había que ver lo que hacía el maquillaje conmigo. Esa sinceridad que nadie la había pedido...", señaló el presentador de ¡Ahora caigo!.

Wyoming quiso saber cómo estaba llevando el confinamiento su invitado, que le comentó que "ahora mejor, estaba deseando que llegara Semana Santa y descansar de la cuarentena". Y añadió que "creo que la gente tiene que parar un poquito del estrés del confinamiento".

"¿Te has relajado o estás currando duramente a pesar del confinamiento?", le preguntó el presentador a Valls, que le contestó afirmando que "me faltan horas porque si no es una conexión, es un vídeo, un directo con no sé quién que te invita...".

🔴Arturo Valls recibe a El Intermedio desde su casa para contar cómo vive el confinamiento. "Me faltan horas", dice el presentador, que pide vacaciones de la cuarentena▶#elintermediosofá



Una de esas conexiones es con sus compañeros de Cámera Café ya que "estamos ultimando una película de la serie vía telemática".

Y destacó que "estoy saliendo al mundo virtualmente. Ya sabes que me gusta mucho montar en bicicleta, tengo un rodillo conectado con un simulador y ayer me hice la Paris-Niza porque iba viendo, en tiempo real, imágenes de la carrera y la resistencia de la bici va con la pendiente de la etapa".