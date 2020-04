Coronavirus.- Els pastissers valencians esperen donar unes 5.000 mones de Pasqua entre els sanitaris

La campanya convida la ciutadania a participar: per la compra de dos mones de Pasqua en forns-pastisseries de València, el comerç donarà una altra als sanitaris dels hospitals, perquè cap d'aquests professionals es quede sense aquest dolç típic de les festes de la Setmana Santa mentre treballa per a salvar vides.

El repartiment de les mones de Pasqua ha arrancat aquest dimecres amb una ruta que ha tingut com a primera destinació l'Hospital General de València, seguit de la Fe i l'Arnau de Vilanova. El dijous prosseguirà amb l'Hospital 9 d'Octubre i Casa de la Caritat, i finalment el dissabte arribarà a l'Hospital Peset.

L'empresa de Farines Molí de Picó és l'encarregada de fer arribar les mones als centres hospitalaris, que hui han rebut entre aplaudiments el gest de gremi forner i pastisser valencià.

Amb aquesta iniciativa, el gremi de pastissers i forners vol agrair l'esforç dels sanitaris i al seu torn animar a la gent a acudir als xicotets establiments a adquirir aquest tipus de productes.

Arran de l'estat d'alarma decretat per la Covid-19, són molts els qui opten per comprar-ho tot en un mateix establiment, és a dir, en un supermercat, ha explicat a Europa Press el president del gremi a València, Juanjo Rausell.

Aquest és un sector amb molts "pics" d'activitat en festivitats com Falles, Sant Donís, Nadal o, en aquest cas, Setmana Santa, una època que suposa al voltant del 15% de la facturació per a aquest tipus d'establiments. No obstant açò, com a conseqüència de la Covid-19, els establiments han reduït a la mitat la producció de les tradicionals mones de Pasqua que es mengen aquests dies.

Malgrat ser un dels sectors que pot obrir, per dedicar-se a l'alimentació i considerar-se essencial, els forners i pastissers estan "perdent diners". Quasi la mitat dels negocis, en la seua majoria xicotetes i mitjanes empreses, estan sumits en Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).