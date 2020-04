Feijóo se queja de que los test rápidos de Sanidad no dan un diagnóstico "fiable" y se "complementarán"

"Pensábamos que eran definitivos y que solo usándolos tendríamos un diagnóstico fiable al cien por cien, pero no es así. Facilitan una aproximación al diagnóstico, pero tienen que ser completados con PCR", ha esgrimido Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

El presidente ha incidido en que este hecho que él "desconocía" -ha remarcado que pensaba que había que complementar con PCR los que dieran un resultado negativo, pero que "cuando daba un positivo era cierto"- conduce a una "velocidad insuficiente de diagnóstico".

Como ejemplo, ha apuntado a las residencias de mayores, que constituyen el "foco principal" de preocupación para la Xunta y donde -ha asegurado- "no se ha podido realizar un cribado masivo", cuestión que ha lamentado.

"Nos gustaría recibir test rápidos con una fiabilidad muy alta, pero mientras mantenemos una velocidad de diagnóstico instuficiente. Supongo que le ocurre lo mismo al resto de autonomías en el conjunto del Estado", ha trasladado, para añadir que no es él "como presidente" si no "el comité clínico" el que ha llegado a la conclusión de que estas pruebas rápidas son útiles para cuestiones epidemiológicas, pero no dan un diagnóstico "fiable" en solitario.

"IGUAL LO SABÍA EL PSOE"

Preguntado acerca de las manifestaciones del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, en relación a que Feijóo ya conocía las caracteríasticas de este tipo de pruebas, ha respondido que le resultan "sorprendentes" estas declaraciones.

"Que les pregunte a los microbiólogos (...) Igual lo sabía el PSOE, pero no los presidentes que nos levantamos de la conferencia (del pasado domingo), esto no fue ni comentado", ha asegurado.

DAN "FALSOS POSITIVOS"

Posteriormente, a preguntas de los periodistas en relación a que él mismo el pasado domingo admitió que eran "test de apoyo" y que hacía falta PCR cuando daba negativo, ha replicado que de lo que no era conocedor es de que estos test rápidos también podían "dar falsos positivos".

"Lo que trasladé ese día es que lo que entendíamos es que un test rápido, cuando daba positivo, era cierto, y cuando daba negativo había que complementarlo. Ahora digo, cuando da positivo hay que complementarlo igual. No es un tema menor, no es muy aconsejable mezclar positivos sanos con positivos enfermos", ha defendido el mandatario gallego.

En este escenario, ha subrayado que el Sergas, "por criterios de prudencia y protocolo clínico", complementará estos test con PCR.

Finalmente, tras confesar "cierta decepción" por lo ocurrido, ha insistido en que son los expertos los que han determinados que los test rápidos enviados no dan por sí solos "diagnósticos fiables", sino que son útiles para completar la fiabilidad de los PCR -ha subrayado que puede superar el 95 por ciento con las dos pruebas- o bien para realizar estudios epidemiológicos.