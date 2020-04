PP lamenta que la Diputación "mienta" y reclama a Villalobos que abandere la defensa de intereses sevillanos

En una nota, la portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha asegurado que "la Diputación de Sevilla no solo no está apoyando con planes a los ayuntamientos sevillanos como hacen otras diputaciones, sino que en la carta que ha remitido la Diputación a los alcaldes no se aclara si finalmente el Gobierno de Sánchez ha establecido la fórmula para que los consistorios puedan usar sus recursos y superávit".

"Debemos recordar al señor Conde y a Villalobos que hasta el propio alcalde de Sevilla ha reclamado a su partido que se aclaren de manera urgente en qué términos los ayuntamientos podrán usar sus fondos, así que es lamentable que la Diputación de Sevilla pretenda tapar su estrategia con estas mentiras porque, que sepamos, ni el Gobierno de Sánchez ni la carta de Diputación han aclarado esta fórmula", ha dicho.

Añade Moreno que, además, "no solo miente a los sevillanos sino que trata de echar las culpas al Gobierno de Juanma Moreno en cuanto a las transferencias del dinero, una actitud vergonzosa, sobre todo cuando hace solo dos días la delegada del Gobierno, Sandra García, confirmó que el Gobierno de España sigue sin trasferir ni un euro a la Junta de Andalucía".

Según la portavoz popular, "lo que tiene que hacer la Diputación es estar del lado de los sevillanos y, en estos momentos, ponerse enfrente del gobierno de Sánchez, porque es el que tiene que desbloquear el superávit de las administraciones locales y el que tiene que trasferir el dinero a los andaluces".