Coronavirus.- De rètols a mampares i de robots submarins a viseres: Marina d'empreses es reinventa contra el Covid-19

Les startups estan col·laborant amb el sistema sanitari espanyol a través de diferents iniciatives. Les que ja treballaven en servicis relacionats amb la salut, com Quibim, HumanITcare o Serenmind, han adaptat les seues plataformes i les han obert perquè els metges o usuaris finals puguen fer ús de les mateixes de forma gratuïta, segons ha explicat l'entitat en un comunicat.

Les que compten amb infraestructures per a fabricar productes, com Rotula tú mismo, Imprimakers o Niu Robotics, han reorientat la seua producció segons les necessitats actuals, creant mampares protectores per a farmàcies o elaborant viseres per al personal sanitari.

D'altra banda, les empreses que compten amb subministraments útils per a la crisi, com Sepiia o Surgicalmed, els estan facilitant als hospitals i al Govern perquè els puguen fer arribar on més es necessiten.

Se sumen també empreses tecnològiques, com Play&Go, o la recentment sorgida feniX, en la qual col·laboren estudiants d'EDEM, les quals proposen aplicacions per a posar-se al servici de la societat.

Finalment, també s'estan desenvolupant un altre tipus d'accions, en aquest cas solidàries, en les quals col·laboren nombroses startups proporcionant menjar o regals al personal sanitari per a facilitar-los el seu dia a dia.