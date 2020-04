Bares y restaurantes lanzan un grito de alarma: "No entra un sueldo en casa y nuestros trabajadores están en el paro"

El Gremio de Restauración de Barcelona considera del todo insuficientes las medidas aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona que contemplan el aplazamiento de impuestos y tasas. Aseguran que ha generado incertidumbre en el sector y cuestionan su utilidad: " es pan para hoy, hambre para mañana”, aseguran.

Por ello el gremio ha iniciado una campaña en la que, a través de un vídeo, que quiere hacer llegar a la alcaldesa Ada Colau el "grito de auxilio" del sector. En la campaña participa la chef Carme Ruscalleda que sintetiza pide que “no dejéis caer a ningún establecimento de restauración de la ciudad, somos un motor económico”, afirma Ruscalleda en el vídeo..

Entre los testimonios de autónomos del sector destaca la alerta sobre que “ahora nos viene la tasa de las terrazas, si no trabajamos no entra nada y no podremos pagar". Otro restaurador lamenta que "he tenido que enviar al paro a 50 trabajadores".