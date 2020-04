Coronavirus.- Arriba a Manises el quart avió procedent de la Xina amb 65 tones de material de protecció

L'avió, un Antonov A124 de les línies aèries Volga-Dnepr, ha pres terra en l'aeroport valencià entorn de les 13.30 hores amb 65 tones de material sanitari en el seu interior, que abasten 635 metres cúbics.

En aquest nou vol han arribat a la Comunitat Valenciana 506.800 mascaretes quirúrgiques, 994.450 guants, 216.860 granotes de protecció EPI i 60.0000 ulleres de protecció. En aquest enviament s'han prioritzat les granotes de protecció, un dels materials més demandats pel personal sanitari.

Segons han informat fonts del Consell, en pròxims dies i setmanes arribaran respiradors invasius adquirits per la Generalitat Valenciana.

Les 65 tones de material d'aquest tercer vol se sumen al quasi milió de mascaretes, els 10.031 EPI i les 10.000 ulleres de protecció ocular, que van arribar a Saragossa i Barcelona el dimarts 31 de març, i a les 3.800.000 mascaretes, 5.000 granotes de protecció i 200.000 guants que també van arribar a l'aeroport de la capital aragonesa el passat 25 d'abril.

A aquest material cal afegir el procedent de nombroses donacions d'empreses i particulars que ha sigut posat a la disposició de les autoritats sanitàries. Entre elles han destacat 22 respiradors no invasius donats per Inditex i altres 49 per BBVA.

Així mateix, a eixe material se suma l'enviat pel Govern central, en el qual figuren 620.000 guants, 336.470 mascaretes quirúrgiques, 90.050 mascaretes FFP2, 13.380 mascaretes FFP3, 26.800 granotes i 4.400 solucions hidroalcohòliques.