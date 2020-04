La serie 'Diarios de la cuarentena', de TVE, se convierte en una guerra política entre el boicot y el apoyo

¿Os imagináis un programa de risas tras el 11M, en plan la gente que no cogió el tren ese día? Qué risas verdad. Hay que reírse de todo hombre, no seas amargado. ¿No?. Pues ale, a ver eso de "Diarios de la cuarentena", que tiene pintaza.

Mañana a las 22h en @tve_tve, “Diarios de la cuarentena “.

Gracias a todos los vende patrias por hacer esta propaganda. Si no fuera por ustedes, no me hubiera enterado 😂.

Con @carlosbardem y @gorkaotxoa, no me lo pierdo.#FelizLunes#LaCafeteraConfinamiento