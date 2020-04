Italia concede un aprobado general a sus estudiantes

La educación está siendo uno de los problemas más complicados de afrontar en todos los países ante la situación de emergencia por el coronavirus. La suspensión de las clases hace imposible la evaluación de los estudiantes, que se encuentran en los últimos meses del curso.

Italia está preparando un decreto ley para dar por terminado el año académico, con un aprobado general a todos los alumnos, según Corriere Della Sera. Pasarán al próximo curso en septiembre, sin importar las anteriores calificaciones.

Los comités educativos serán los encargados de decidir qué materia se retomará el curso que viene, según ha confirmado el Ministerio de Educación italiano a El País. Lo más probable es que durante el próximo año se dediquen las primera semanas a ponerse al día con las materias, por lo que el curso 2020-2021 tardará más en empezar. "Si un chico suspende y estos meses a distancia no ha mejorado, el profesor no le subirá la nota. Se le admitirá, pero con la nota insuficiente que tenía. Al principio del curso tendrá que hacer unas clases de recuperación de la materia", declaraba Peppe De Cristofaro, secretario de Estado de Educación, a este periódico.

En cuanto a los alumnos que empiecen su primer año de universidad, no se sabe muy bien si retomarán o no estos contenidos. Sin embargo, lo que sí se está estudiando es hacer los exámenes de Selectividad de forma oral a través de una plataforma, aunque aún no han determinado el peso que tendrán en la nota final. Pase lo que pase, el examen será “serio”, según Lucia Azzolinia, ministra de Educación.

"Era inevitable que fuera así porque es una situación excepcional", señala Peppe De Cristofaro. "Es un gran problema, porque la maturità (la Selectividad en Italia) es el primer examen importante en la vida, tiene una gran densidad cultural y formativa, pero no podíamos hacerlo como se hace normalmente".

Las universidades también han tenido que adaptarse a esta situación y tendrán que seguir haciéndolo en un futuro con los nuevos estudiantes que lleguen. El curso ha podido darse por finalizado en este ámbito gracias a las clases telemáticas online, que han facilitado mucho el establecer cierto orden. "En una semana lo hemos trasladado todo al online y se ha podido completar el semestre a distancia. Ha sido una experiencia que nos ayudará en el futuro", apunta Gianmario Verona, rector de la Universidad Bocconi de Milán ante la posibilidad de que el próximo año las clases tengan que ser online al principio.

El confinamiento en el país podría alargarse hasta principios de mayo, reestableciéndose la situación con cautela. La mayoría de expertos apuntan que la reapertura de los centros académicos será una de las últimas cosas que se llevarán a cabo en el proceso.