Page garantiza que no habrá recortes en los servicios públicos de C-LM: "Vamos a mantenerlos"

En una entrevista en CMMEdia, recogida por Europa Press, García-Page ha dicho que los años en los que le ha tocado ser presidente regional su lema ha sido el de reconstruir. "Me encontré un sistema sanitario y educativo casi a la mitad y muchos más desempleados y nos hemos dedicado a reconstruir", ha dicho.

"Nos estábamos recuperando cuando ha llegado esta crisis y les digo una cosa: No va haber recortes", ha indicado, para agregar que no descarta medidas de racionalización, ajuste o austeridad "en el sentido más ortodoxo". "Pero no va a haber recortes de servicios públicos, vamos a intentar mantenerlos y, en el momento que podamos, seguir dando pasos a la reconstrucción".

Bajo su punto de vista, esta crisis tiene que llevar a reflexionar que si Castilla-La Mancha la hubiera afrontado con los sistemas públicos que tenía hace cinco años, ahora se estaría hablando de "un problema infinitamente mayor".

"Si algo está respondiendo a esta crisis es el esfuerzo que hemos hecho entre todos para recuperar la sanidad, las residencias, los servicios sociales, el empleo y el tejido empresarial. No nos engañemos, la salida no puede ser a base de recortes por mucho que eso se estile", ha manifestado.

PAPEL DE LA OPOSICIÓN

Sobre el papel de la oposición en esta crisis sanitaria, García-Page ha indicado que habrá quien piense que es "la oportunidad del siglo" para derrumbar al Gobierno, aunque ha advertido que las crisis "afectan a todos: gobiernos y oposiciones".

A nivel regional ha afirmado que no quiere debate ni controversia ni se va a distraer en polémicas políticas y que ha pedido a su Gobierno que se aleje "del ruido", de las "manipulaciones" de las redes sociales y de gente "que se hace héroe más en los vídeos que luego en el trabajo".

"Vamos a centrarnos entre todos en buscar consensos y vamos a prepararlo para después, para la poscrisis, para la recuperación económica y que entre todos realmente sepamos que puede haber salidas a las crisis ideológicas: puede haber salidas depredadoras, de recortes y mucho más comprensivas", ha concluido.