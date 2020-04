Coronavirus.- Mercadona entrega 4.500 quilos d'aliments de primera necessitat a diverses entitats socials de Castelló

Part d'aquesta entrega, composta en la seua majoria per productes de xarcuteria com a pollastre farcit, pernil i formatge, es dona al Menjador Municipal i l'Alberg de Transeünts de Castelló, amb qui la companyia col·labora habitualment i la col·laboració de la qual va reactivar la setmana passada; als diferents centres de Cáritas Diocesana de Sogorb de Castelló situats a Castelló, a Almassora i a la Vall d'Uixó; i al Banc d'Aliments de Castelló, la col·laboració dels quals va ser reactivada dilluns passat amb la donació de productes de primera necessitat com formatge i iogurts.

Mª José Sisamón, directora de Relacions Externes de Mercadona a Castelló i València Nord, ha destacat que la companyia, "en el seu ferm compromís d'estar al costat dels col·lectius més desfavorits", intensifica el seu Model Responsable col·laborant amb els bancs d'aliments i menjadors socials de la província, on va donar 45 tones d'aliments en 2019.