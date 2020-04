Cristina Pedroche, rota de dolor por la muerte de su abuela: "Están siendo días muy duros"

Una triste noticia se suma a la vida de Cristina Pedroche. Después de que su marido, Dabiz Muñoz, estuviese enfermo más de doce días, ahora la presentadora tiene que hacer frente a la muerte de su abuela Dominga, quien falleció por este virus que está provocando más de 100.000 muertes en España.

La presentadora se despidió de su abuela a través de sus redes sociales, debido a que no pudo despedirse de ella por las medidas impuestas para evitar los contagios.

“Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles”, escribió.

Con un corazón hecho de mariposas, la actriz rindió homenaje a todos los fallecidos por esta pandemia. “Muchísimo ánimo a todos los familiares que estáis pasando por esta situación de no poder despediros de vuestros seres queridos. No estáis solos. Estamos todos juntos”.