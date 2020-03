Dabid Muñoz aclara que no sabe si fue contagiado por coronavirus: "Los test son para los colectivos de riesgo"

Dabid Muñoz ha aclarado este miércoles que no sabe si ha sufrido coronavirus. El chef publicó el pasado martes una fotografía en Instagram explicando que había pasado "días muy malos" tras enfermar durante más de una semana, lo que hizo pensar a sus seguidores que estaba contagiado por el Covid-19.

El marido de Cristina Pedroche explicó en su publicación que había perdido el gusto y el olfato, lo que es un posible síntoma del coronavirus. Así, los usuarios dieron por hecho que el cocinero había peleado contra la enfermedad, lo que ha provocado que Muñoz haya vuelto a manifestarse en la red social para aclarar la situación.

El chef ha publicado un vídeo donde aparece con su pareja rapándole la cresta: "Gracias a todos por vuestros mensajes y vuestros ánimos. Me gustaría aclarar que sí, que he estado malo pero que en ningún momento me han hecho la prueba, así que no sé si he tenido coronavirus o no. Yo he hecho todo lo que me han recomendado los médicos, quedarme en casa y vigilarme", rezan las primeras líneas de la publicación.

"He hecho todo lo que me han recomendado los médicos, quedarme en casa y vigilarme"

"Puede que simplemente haya sido una gripe común. Nunca lo sabremos. Creo que los test se deben quedar para los colectivos de riesgo como así me hicieron saber cuando llamé por teléfono al médico", valora Muñoz, a lo que añade: "Gracias de verdad por preocuparos por mi salud, pero tampoco es cuestión de alarmar".

Finalmente, el chef ha querido pedir disculpas por haber generado posibles malentendidos: "Quizás tenía que haber sido más conciso y claro en mi anterior publicación y así no haber dejado posibilidad de que los medios se hicieran eco. Siento si alguien se ha preocupado de más. Mucho ánimo a todos los que sí que están contagiados y a todas sus familias", concluye.