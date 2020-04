Coronavirus.- Baleària presenta un ERTO parcial i garanteix el 100% del salari d'abril als afectats

Segons ha informat la companyia en un comunicat, les restriccions normatives a causa de l'alerta sanitària han provocat que dels 32 vaixells que posseeix la companyia 20 estiguen sense activitat (amb tripulacions mínimes de seguretat) i els 12 restants operen amb tripulacions reduïdes en transportar solament mercaderies i els seus conductors.

"La naviliera s'ha vist impactada negativament, com tot el sector turístic i del transport de viatgers, per la pandèmia global, la qual cosa li ha obligat la suspensió temporal de 334 contractes de treball i a la suspensió temporal parcial de 210 persones que seguiran teletraballant", ha detallat.

L'expedient, que està subjecte a l'aprovació per part de les autoritats competents, aplica des d'1 d'abril i es mantindrà fins que desapareguen les restriccions en el transport marítim de passatgers.

L'empresa ha garantit que complementarà el sou del personal afectat amb la finalitat de que la seua retribució salarial total no es veja modificada durant el mes d'abril. En cas que la situació es perllongue, la companyia informarà dels canvis.

Aquest expedient solament afecta les delegacions que la companyia té a Espanya i els vaixells amb pavelló espanyol. Baleària ha renunciat a presentar l'ERTO amb efectes retroactius, encara que la seua activitat es va veure reduïda des de l'inici de l'estat d'alarma.

Per a l'empresa les principals prioritats en aquests moments són "col·laborar amb tota la societat per a aconseguir eradicar la cadena de contagi i, a més, mantindre el subministrament d'articles de primera necessitat a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla".

Ha agraït la seua tasca a totes les persones que estan en primera línia, com tripulants, operativa portuària, taquilles i altres departaments implicats fent possible el subministrament de béns essencials als territoris no peninsulars i s'ha posat a la disposició de la societat i entitats col·laboradores per a oferir les seues instal·lacions, personal i mitjans dels quals no està fent ús per a qualsevol treball de voluntariat social que es necessite.