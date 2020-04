Mónica Hoyos critica a Nyno Vargas, de 'Supervivientes', comparándolo con Omar Montes y este se enfada

La enemistad entre Mónica Hoyos y Omar Montes es por todos conocida. A pesar de coincidir en Supervivientes e incluso llegar a formar una bonita amistad al principio del reality, pronto llegó a su fin, nada más salir del concurso, después de que la peruana calificase a su "amigo" como un "bienqueda".

Ahora, Mónica Hoyos decidió comentar el concurso de Nyno Vargas, que actualmente participa en Supervivientes 2020. Un tuit en el que comparó el concurso del cantante con el de Omar Montes. "Nyno imitando a Omar queriendo hacerse el buenito, cantando e intentando llevarse bien con todos y alguna trampita de vez en cuando", escribió.

El de Pan Bendito no tardó en contestar y respondió: "Nyno no necesita imitarme el brilla con luz propia y además cualquier parecido sería normal xk somos primos ósea k menos criticar y más estudiar capitales de países", haciendo alusión a la prueba de capitales en GH VIP, donde la exconcursante no estuvo muy acertada.

Mónica Hoyos y Omar Montes discuten por redes sociales. TWITTER @HOYOSMONI

La peruana decidió defenderse y le pidió a Omar que dejase de estar pendiente de ella y se centrase en estudiar inglés. Para continuar con la pelea, el cantante le contestó que se comprase un oso hormiguero, refiriéndose a una imagen que publicó con el supuesto anima días atrásl, algo que posteriormente se demostró que era un montaje. ¿Les servirá la cuarentena para hacer las paces?

Mi oso hormiguero el mejor. Te amo rickyyyy 💓💓 #lovericky #brrrt