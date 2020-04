Ana Rosa Quintana, a Pablo Casado: "Los españoles estamos dando ejemplo y se lo pedimos también a la clase política"

El líder de la oposición, Pablo Casado, ha concedido una entrevista a El programa de Ana Rosapara hablar de los problemas derivados de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y evaluar las consecuencias económicas.

Tras confirmarse este jueves, 2 de abril, los peores datos históricos respecto al paro en el mes de marzo, Casado acusa al Gobierno de cometer seguidos errores. "Graves son las mentiras que están dando y el cúmulo de errores en las compras y en la comunicación con las Comunidades Autónomas", ha comentado el líder del Partido Popular.

Casado ha explicado que Pedro Sánchez lleva sin ponerse en contacto con él, como líder de la oposición, desde hace diez días. "Nosotros hemos intentado ser una oposición responsable, lo que no han hecho con nosotros en otras crisis", ha apuntado el presidente de los populares.

La presentadora, Ana Rosa Quintana, ha apuntado lo necesario que se hace en estos momentos la unidad entre los políticos para abordar la crisis por el Covid-19 y ha añadido: "Los españoles estamos dando una respuesta y un ejemplo, pero también se lo pedimos a la clase política".

El presidente del PP se ha sumado a la opinión de la conductora del programa y ha demandado que "aunque no nos llamen, les pedimos que solucionen los problemas más graves como la protección de los sanitarios, que en España es el país con más infectados del mundo".

La periodista ha preguntado, por último, a Casado sobre el no apoyo de la oposición al último decreto. "El problema es el lío de decretos que hay. Piden unidad a la oposición y no están ni unidos entre ellos. Los primeros dos Decretos los aceptamos y el tercero y el cuarto son los que no nos han gustado por las medidas económicas que no compartimos", ha culminado el presidente del Partido Popular.