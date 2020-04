Los actores de 'Camera Café' se reúnen tras 10 años en un nostálgico vídeo para animar a la gente a quedarse en casa

Camera Café está viviendo una segunda época dorada. Después de que se confirmara que se iba a grabar una película basada en esta serie de sketches y de que FDF programa reposiciones los fines de semana, la oficina más famosa de la tele está más viva que nunca a pesar de haber terminado en septiembre de 2009.

Los personajes de Camera Café también están pasando, a su manera, la cuarentena en casa, y no había mejor ocasión para 'juntarse' que esta. Desde Jesús Quesada (Arturo Valls) y Julián Palacios (Carlos Chamorro) hasta Victoria (Ana Milán) y Gregorio (Luis Varela), pasando por los eternos enamorados Bernardo (César Sarachu) y Cañizares (Esperanza Pedreño). Todos y cada uno ellos se han unido para revivir un 'chat de empresa'.

Todo comienza con Jesús diciéndole a Julián que conoce un bar que sigue atendiendo clientes a escondidas sin darse cuenta de que está hablando por el grupo de la oficina. Entonces, el resto comienza a echarle la bronca por querer salir y explican cómo están pasando la cuarentena.

Entonces interviene Victoria y su carácter para decirles que está harta de que la metan en el grupo: "Lo que es de primera necesidad es que dejéis de incluirme en este chat, porque si me salgo es porque no quiero estar. ¿Lo entendemos, gentucilla? ¿O no lo entendemos?".

El vídeo termina con el jefe, Gregorio, interrumpiéndolos para poner un poco de cordura: "¿Es que no hay nadie normal en este país? Mire Quesada, lo que hay que hacer es muy sencillo y lo sabe todo el mundo: ¡quédate en casa!".

De este modo, todos los actores de Camera Café se han unido, desde sus casas, para grabar un divertido sketch y animar a todo el mundo a quedarse en casa. Un vídeo que, sin duda, emocionará a los más nostálgicos, pues no falta ninguno de los personajes.