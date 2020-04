El Govern aconseja en un documento no ingresar en la UCI a mayores de 80 años

Personal del Servicio de Emergencias Médica (SEM) y algunos hospitales han recibido un documento del Departamento de Salud de la Generalitat que recomienda no ingresar en la UCI a contagiados por el coronavirus de más de 80 años pero la consellera de Salud, Alba Vergés, ha destacado que el texto recuerda que el "criterio clínico" está por encima de las recomendaciones generales.

Según el documento, el personal sanitario tiene que priorizar los recursos para “aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en término de años de vida salvados”.

Los pacientes de más de 80 años, señala el documento, recibirán “solo oxigenoterapia” y, si no mejoran en 15 minutos, se podrá “considerar tratamiento de confort (morfina)”.

El texto también apunta que los pacientes de entre 75 y 80 años recibirán el mismo trato, excepto si tienen mejor estado de salud general. Para estos enfermoss sí se plantea la respiración asistida como primera opción.

Salud justifica que “cuando se observe FUTILIDAD de medidas terapéuticas, se puede dejar a los pacientes de más edad en el domicilio, siempre que se pueda asegurar con la red de atención primaria un seguimiento y curas paliativas”.

Vergés matiza

Al terminar el consejo ejecutivo del Govern de este martes, Vergés, al ser preguntada por el documento, afirmó que este también apunta que "los criterios clínicos prevalecen por encima de todo", y añadió que "se aplicará la intensidad terapéutica que merezca cada persona".

El texto del documento, en concreto, es el siguiente: "El criterio médico de cada paciente está por encima de estas recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y consensuado con pacientes y familiares”.

No decir que no hay camas

El documento también explica a los profesionales sanitarios como tienen que comunicar a los familiares de los pacientes la decisión de no intubarles. Recomienda decir que "no hacer tratamientos agresivos no implica abandonar al paciente" y "no hacer referencia al hecho que no hay camas para todos como motivo para denegar los cuidados intensivos".