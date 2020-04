Las contrataciones extra de sanitarios por la crisis del coronavirus avanzan bien pero critican la opacidad de Madrid

La crisis epidémica del coronavirus en España ha obligado al Gobierno a movilizar todos los recursos humanos posibles para atajar cuanto antes la pandemia debido al gran aumento que experimenta a diario el número de contagiados.

Además, miles de los infectados son profesionales sanitarios, con los que se agrava más la situación. En concreto, hay más de 12.300, aunque el 85% no necesita hospitalización y pasa en su casa el proceso de infección con síntomas leves.

El Ejecutivo ha permitido reclutar desde estudiantes de último año de Enfermería o Medicina hasta personal sanitario ya jubilado. Las contrataciones las realizan la comunidades autónomas, que son las competentes en la materia.

Esto ha provocado la realización miles nuevas contrataciones en todos sistemas sanitarios autonómicos. Por el momento, las incorporaciones de médicos, enfermeras o auxiliares se están haciendo a buen ritmo en la mayoría de las autonomías, según ha confirmado a 20minutos la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, que, sin embargo, ha criticado la opacidad en los datos de la Comunidad de Madrid, región que se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

"No existe ningún tipo de información por parte de Recursos Humanos, que no da ningún tipo de comunicación oficial, y lo único que ofrecieron son cifras el 20 de marzo, a la prensa y no a las organizaciones sociales, de la contratación de 4900 profesionales, como publicaron en su nota de prensa. Pero no ha habido mayor información.es", ha afirmado el sindicato obrero.

En otras comunidades, como Euskadi, Asturias, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, "se está contratando sin problemas" y los procesos están siendo "ágiles", ha señalado CC OO. En Andalucía, por ejemplo, hasta el 24 de marzo se habían realizado 2.774 nuevos contratos.

Cientos de profesionales a la espera

No obstante, hay empresas que están gestionando de forma altruista los currículums de personal sanitario para conseguir que se incorporen de forma urgente a los centros médicos que los necesitan que han informado que aún hay cientos de profesionales esperando aún ser llamados.

“¿Por qué, si estamos disponibles, no nos llaman?”, se pregunta Astrid C., doctora con experiencia en urgencias y registrada en el Colegio de Médicos de Madrid, quien ha contactado con la compañía de selección de personal binternational, que trabaja con centros sanitarios de Madrid, Barcelona y Vitoria.

“Llevamos días esperando a que nos contacten. En mi caso, he hablado con varios hospitales nacionales y sigo sin obtener respuesta. Lo comentamos por Whatsapp, por Twitter… Estamos todos igual”, asegura.

Marta L. es fisioterapeuta en Madrid. Se encuentra en excedencia y quiere trabajar donde su experiencia sea necesaria, pero le está resultando muy complicado. “Envié mi currículum hace más de una semana a un hospital y me dijeron que lo pasarían. También al hospital de IFEMA; sin embargo, por el momento, no he obtenido respuesta”.

En otros casos, el problema es que se trata de sanitarios con un título de otro país que debe ser homologado, como le ocurre a Jesús Ernesto Rodríguez, un médico cubano que vive en León: "La ley española indica que una homologación debe resolverse en menos de tres meses. Tenemos amigos médicos en España que llevan esperando más de un año".